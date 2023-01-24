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الثلاثاء، 24-01-2023 02:23 م

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر.. بعد حمام الزيت

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الوكيل الاخباري - إن أفضل العلاجات المنزلية، التي تقدمينها لشعركِ خلال فصل الشتاء، هو حمام زيت ساخن لتعزيز الترطيب، وتقوية الشعر وحمايته. ويحتوي حمام الزيت للشعر على قائمة طويلة من الفوائد، لكن تبقى عملية تنظيف الشعر، والتخلص من بقايا الزيت؛ مشكلة بالنسبة للجميع.

إليكِ الطريقة الصحيحة لغسل شعركِ بشكل صحيح، بعد استخدام زيت الشعر.

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كيف تغسلين شعرك بعد العلاج بالزيت؟

الخطوة 1: اتركي الزيت في شعرك لفترة كافية

هل تعلمين أن علاجات زيت الشعر تغذي فروة رأسكِ والخصلات لساعات عدة، حتى لو وضعته لمدة 10 دقائق فقط؟.. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليكِ غسل الزيت بعد بضع دقائق فقط من دون السماح له بالقيام بعمله، لذلك تأكدي من وجود الزيت لفترة كافية لتغذية شعركِ، وجعله يبدو جميلاً.

الخطوة 2: استخدمي الشامبو المناسب

بعد عملية تزييت الشعر، عليكِ اختيار نوع الشامبو المناسب، ومن الأفضل اختيار الشامبو المنقي، الذي يساعدكِ على إزالة كل بقايا الزيت من خصلات شعركِ. 

الخطوة 3: استخدمي الماء الدافئ لتنظيف شعركِ

من غير المستحب استخدام الماء البارد لتنظيف شعركِ بعد علاجه بالزيت، إذ يمكن أن يتسبب الماء البارد في تصلب خصلات شعركِ، كما ستحتاجين إلى غسل الشعر بالشامبو عدة مرات للتخلص من الزيت، لكن مع الماء الدافئ ستتخلصين من بقايا الزيت من أول عملية غسيل للشعر، وفي النهاية يمكنكِ شطفه بالماء البارد لسد مسام فروة الرأس.

 

الخطوة 4: لا تنسي البلسم

الخطوة الأخيرة هي استخدام البلسم، لإتمام العملية الكاملة لغسل شعركِ، وتنظيفه من الزيت العلاجي. وبعد الشامبو المنقي، امنحي خصلات شعركِ رطوبة إضافية، وأفضل شيء تفعلينه هو اختيار بلسم يناسب نوع شعركِ، لكن لا تنسي وضع البلسم على الأطراف فقط، وليس فروة رأسكِ.

 

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