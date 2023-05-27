الفاكهة مفيدة لكِ.. لكن احذري هذه

الوكيل الاخباري - كثيراً ما نسمع عن فوائد تناول الفاكهة، وأنها الوجبة الخفيفة المثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على صحتهم، إذ إنها تعد مصدراً كبيراً للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لينمو، إلى جانب أنها لذيذة وحلوة بشكل طبيعي، إذ تساعدكِ في الحصول على المذاق الحلو، دون تحميلكِ بالسكر المكرر، والسعرات الحرارية الزائدة.



ورغم أن الأطباء ينصحون بتناول الفواكه الطازجة في كل وقت، فإنهم يحذرون من تناول الفواكه المجففة، خاصة الأنواع التي تحتوي على سكر مضاف، إذ قد يكون لها العديد من الآثار سلبية.



الجوانب السلبية للفواكه المجففة:



مع أن الفواكه المجففة أقل ضرراً من الوجبات الخفيفة السكرية والمعالجة الأكثر شيوعاً، ويفضل تناولها بشكلٍ أكبر، إلا أن الأطباء وخبراء التغذية يحذرون من أنه لايزال بإمكانها أن تؤثر على صحتك، خاصةً إذا تم استهلاكها بكميات زائدة، حيث يمكن أن تساعد في تسلل الكثير من السعرات الحرارية الزائدة والسكر إلى نظامكِ الغذائي.





ويعود هذا إلى طريقة تحضير الفواكه المجففة، التي تسبب تركيزاً عالياً من السكر والسعرات الحرارية في حجم الحصة الصغيرة، في حين تحتوي الفاكهة الطازجة على الكثير من الماء، ما يعني أنكِ تحصلين على سعرات حرارية وسكر أقل بكثير لكل حجم مما تحصلين عليه عندما تستهلكين الصنف المجفف.



كما أنه من السهل تناول الفاكهة المجففة، واستهلاك كمياتٍ أكبر منها نظراً لصغر حجمها، ما يعني استهلاك كمية من السكر والسعرات الحرارية بسرعة.



وتشمل الآثار الصحية للإفراط في تناول السكر: زيادة الوزن، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومرض السكري، وأمراض أخرى، إلى جانب تسوس الأسنان.



طريقة صحيحة للاستمتاع بالفواكه المجففة:



رغم كل ما ذكرناه سابقاً، فإن هناك طرقاً لتقليل مخاطر هذه المشكلات أثناء الاستمتاع بالفواكه المجففة، أي أنه ليس عليك التخلص من الفاكهة المجففة تماماً من أجل صحتك، بل كل ما عليكِ هو أن تدركي فقط الكمية التي تتناولينها، وتتأكدي من تجنب الأنواع التي تحتوي على سكر مضاف.



أي يجب أن تستهلكي الفواكه المجففة باعتدال، ويجب أن تقترن بشكلِ مثالي بالبروتين، مثل المكسرات، حيث سيساعدكِ ذلك على الحد من تناول السكر، ويُشعركِ بالشبع، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

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