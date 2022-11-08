الفرق بين تقصف الشعر وتشققه نضعه بين يديك

الوكيل الإخباري - هل تعرفين أن الأطراف المتشققة لها ملمس خشن وجاف ، بينما الأطراف المتقصفة لا تزال لها ملمس ناعم لشعرك عدا عن ذلك سنضع بين يديك لتكتشفي فرق تقصف الشعر وتشققه.

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تكسر الشعر والتشقق ما الفرق؟

يحدث التكسر والنهايات المتقصفة عندما تتقدم خصلة الشعر قبل الأوان وتضعف الكيراتين. يمكن أن يتلف الشعر المعرض للتكسر من الجذور إلى الأطراف ، بينما تؤثر الأطراف المتقصفة على الطرف فقط ومن هنا جاءت التسمية.





هل يمكننا إصلاح الشعر المتقصف؟



عندما تتشقق قطعة من الشعر ، نادرًا ما تكون نظيفة و متقطعة، و عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأطراف المتقصفة ، لا يمكنك أبدًا إصلاح الضرر الذي حدث بالكامل والعودة إلى الشعر البكر الذي لم يمسه أحد ، ولكن يمكنك إصلاح الخصلة مؤقتا. لذلك فالعلاج الحقيقي الوحيد للأطراف المتقصفة هو قصه.



كيفية منع تقصف الأطراف؟



دعينا ننتقل إلى النصائح حول كيفية الابتعاد عن النهايات المتقصفة السيئة:



لا تستخدمي الشامبو يوميًا ولا تفوتي البلسم.

اختاري منتجات العناية بالشعر بناءً على نوع شعرك وانتبهي للمواد الكيميائية الضارة.



واقيات الحرارة والشمس وغيرهم.



استخدام الفرشاة وتجفيفها وفك تشابكها برفق ، خاصةً عندما تكون خصلاتك مبللة.



كوني كريمة مع الترطيب والترطيب العميق.



التصفيف والتدفئة والصباغة وما إلى ذلك.



لا تنتقي وصلات شعر واختاري ربطات شعر ناعمة.



لا تجمعي بين الزيوت الموضعية والتصفيف بالحرارة لمنع الخيوط المطبوخة.





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