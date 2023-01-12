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الخميس، 12-01-2023 01:48 م

اماكن النبض للعطر قد لا تعرفيها

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الوكيل الاخباري - المعصمين والأذنين والرقبة - هذه هي قائمة المهام المعتادة عندما تقومين برش عطرك المفضل. ومع ذلك ، هناك بعض الأماكن الرئيسية التي تفتقديها. سنخبرك بأهم تسعة أماكن أخرى لرش العطر للحصول على رائحة تدوم طوال اليوم. تعرفي إلى أماكن النبض للعطر:

اماكن النبض للعطر

نقطة النبض هي منطقة في جسمك حيث يمكن الشعور بنبض قلبك. هذه هي أفضل الأماكن لوضع الرائحة ، وذلك بسبب دفء دمك. تقع النقاط خلف أذنك وأسفل حلقك ومعصمك وداخل كوعك وخلف ركبتك.

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نقطة المعصم

سوف يؤدي عجن عطرك وفركه في بشرتك إلى تدمير رقتها. فقط رشي واتركيه يستقر. ضعيه على معصمك.


خلف أذنك

يمكن أن يساعد وضع العطر على نقاط النبض في استمراره لفترة أطول على جسمك. يجب رشه خلف أذنك وليس على أذنك.

تمتزج رائحة الكولونيا بشكل أفضل مع كيمياء الجسم عندما تكون بشرتك رطبة. البشرة الجافة ليست بهذه الفعالية في امتصاص العطور. رشي العطر على المناطق المرطبة من جسمك.

في قاعدة حلقك

هذه بقعة نشطة أخرى. تأكدي من وضعه على بشرتك وليس على ملابسك. ضعيها على قاعدة حلقك على طول عظمة الترقوة.


على نقاط مرفقك

نصيحة واحدة هي وضع العطر مباشرة بعد الاستحمام بالمنشفة. مجرد الاستحمام ووضع العطر على نقاط النبض - لا شيء غير ذلك!

 

خلف ركبتك

تنبعث من نقاط النبض الحرارة ، مما يساعد العطر على التطور بشكل أسرع. لا تفرطي في تطبيقه رغم ذلك ، فقد يكون الأمر صعبًا جدًا ويبدأ الأشخاص من حولك بالعطس.

 

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