انتبهي.. عوامل تؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء في وجهك

الوكيل الاخباري - إضافة إلى الحبوب، تعد الرؤوس السوداء عدواً لدوداً للبشرة، ومشكلة شائعة جداً تعانيها الكثيرات، خاصة أنها عندما تظهر عادة تنتشر بسرعة وبكثرة نتيجة عدة أسباب، أبرزها انسداد المسام.. في ما يلي، نوضح عوامل تؤدي لظهور الرؤوس السوداء:



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استخدام منتجات تزيل زيوت البشرة



من الغسول والمقشر وغيرهما، إن استخدام منتجات العناية بالبشرة أساسي بالطبع، لكن الإفراط في استخدام أنواع تعمل على إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة يمكن أن يؤدي لنتائج عكسية، ويساهم في ظهور الرؤوس السوداء.



وجفاف الجلد المفرط يؤدي إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية لضمان الترطيب الطبيعي للجلد ومحاربة الجفاف، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج زيت أو زهم البشرة، ويجعلها أكثر عرضة لانسداد المسام والرؤوس السوداء.





لمس الوجه



في حين أنه عادة يرتبط لمس الوجه بكثرة انتشار الحبوب، إلا أن هذه الحركة تساهم أيضاً في ظهور الرؤوس السوداء وانتشارها، نتيجة نقل الشوائب والجراثيم من اليد للبشرة.









عدم إزالة المكياج قبل النوم



على الرغم من أن تلك العادة قد تبدو عادية وليست لها أي أضرار، فإن النوم بالمكياج عادة يضر جداً البشرة، لأنه يساهم في انسداد المسام وتراكم المنتجات وظهور الرؤوس السوداء، وحتى زيادة فرص ظهور التجاعيد وغيرها من مشاكل.





تخطي التقشير



خطوة التقشير أساسية في روتين العناية بالبشرة، لأنها تساعد في تنقية البشرة والمسام من الشوائب، وتجديدها من خلايا الجلد الميتة، وتخطي التقشير يجعل البشرة أكثر عرضة لمختلف المشاكل، خاصة انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء وانتشارها أيضاً. لذا من المهم تنفيذ خطوة التقشير مرة أو مرتين في الأسبوع دون إفراط او تجاهل.





اختيار منتجات معتمدة على الزيوت



استخدام منتجات قائمة على الزيوت يساهم، أيضاً، في ظهور الرؤوس السوداء وانتشارها، لذا عادة يُنصح بعدم الإفراط في استخدامها أو تجنبها إذا أمكن، لأنها تؤدي إلى انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء بجانب زيادة زيوت البشرة.

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