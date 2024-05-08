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الأربعاء، 08-05-2024 02:38 م

بعد الصبغ.. لا تغسلي شعرك لمدة 48 ساعة

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الوكيل الإخباري - أوصت مجلة "Stylebook" المرأة بعدم غسل شعرها بعد صبغه لمدة 48 ساعة، موضحة أن الصبغة تحتاج إلى هذه المدة كي تثبت، وإلا فسوف تتحلل، ومن ثم تفقد بريقها ورونقها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذه القاعدة تسري أيضاً على الاستحمام تحت الدش، وكذلك السباحة سواء في حمام السباحة أو بمياه البحر، وذلك لتجنب الأضرار الناجمة عن الكلور والماء المالح.

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وأشارت المجلة إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الشعر الأشقر بصفة خاصة، لا سيما في حمامات السباحة، حيث يتسبب الكلور الموجود في مياه حمام السباحة في تغير اللون الأشقر إلى اللون الأخضر، ما يجعل الشعر المصبوغ يبدو بمظهر قبيح.

 

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