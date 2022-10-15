بعد حقن حمض الهيالورونيك، ما النتيجة !

الوكيل الإخباري - شغفي وبحثي في عالم العناية بالبشرة لم يتوقف عند تجربتي مع الميكرونيدل... فأنا مستعدّة لتجربة أكثر من تقنية للحصول على أجمل نتيجة. بعد أن كنت قد سمعتُ وقرأتُ كثيراً عن حقن الهيالورونيك اسيد... فكّرتُ، قرّرتُ وجرّبتُ! يُقال أن الهيالورونيك اسيد يمنح البشرة نضارة، صحة وGlow، فكيف كانت النتيجة فعلياً؟





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ما هي حقن حمض الهيالورونيك للبشرة؟



الهيالورونيك هو حمض شبيه بالإسفنجة يمتصّ الماء ويحافظ عليها داخل الجلد، فيبدو الوجه رطباً، نضراً ومشدوداً. أما عن حقن الهيالورونيك اسيد، فيتم اللجوء إليها من أجل الحصول على نتائج أسرع، خاصةً لصاحبات البشرة الجافة.



لماذا لجأتُ إلى حقن حمض الهيالورونيك للبشرة؟



قبل حلول فصل الصيف، شعرتُ أن بشرتي جافة جداً، وعليّ القيام بأمر ما، و لن أستخدم كريم مرطب. لذا، قررتً اللجوء إلى حقن حمض الهيالورونيك، كونها الحلّ الأسرع بحسب ما قرأت وسمعت.



كيف تُطبّق حقن حمض الهيالورونيك للبشرة؟



1- على بشرة نظيفة، قام الطبيب بتطبيق كريم مخدّر أولاً على وجهي.



2- بعد 30 دقيقة، قام بوخز إبر دقيقة وصغيرة في كافة أنحاء وجهي.



هل حقن حمض الهيالورونيك مؤلمة؟



للصراحة، نعم! شعرت بألم شديد خاصّةً لأن المسافات بين الحقنة والأخرى كانت صغيرة جداً.



ماذا بعد اللجوء إلى هذه الحقن؟



بعد الإنتهاء من تطبيق حقن الهيالورونيك اسيد، التزمتُ بالخطوات التالية:



1- لم أتعرّض للشمس لفترة أسبوع كامل.



2- لم أضع المكياج لفترة أسبوع كامل.

هل من آثار جانبية لحقن حمض الهيالورونيك؟



بدا وجهي متورّم جداً وأحمر لفترة يوم فقط، في اليوم التالي خفّت حدّته.



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