بمكونات منزلية... طرق سهلة للحصول على شفاه وردية

الوكيل الإخباري - يعتبر جلد الشفاه رقيق وهو أكثر أنواع بشرة الوجه حساسية لذلك هو أكثر عرضةً للتأثر بالتلوث البيئي والظروف الجوية المحيطة بالإنسان لذلك من المهم اتباع نظام يومي للعناية بالبشرة لحماية الشفاه وإبقائها ناعمة وردية وذات مظهر طبيعي حتى بدون مكياج.

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سنستعرض لك قائمة بالمكونات الطبيعية، والتي تتوفر بسهولة في المنزل ويمكن أن تمنحك شفاه وردية بمظهر طبيعي.











1- الورد والحليب



من المعروف أن الورد ينعم ويغذي الشفاه بشكل طبيعي لاحتوائه على مرطب طبيعي عند مزجها مع الحليب، فإنها تعمل أيضاً كعلاج سهل لتقليل التصبغ وتلاشي لون الشفاه.



الطريقة السهلة لتطبيق ذلك هي نقع 5 إلى 6 بتلات من الزهور في الحليب طوال الليل وهرسها في الصباح لتشكيل عجينة. ضعي العجينة على شفتيك بلطف وكرري العملية كل صباح.

2- عصير الشمندر





يحتوي عصير الشمندر على أصباغ وردية مائلة إلى الحمرة طبيعية وقد لاحظنا أن العصير يمكن أن يحول كل شيء إلى اللون الأحمر عند الإستعمال. يمكنك وضع شرائح الشمندر أو عصير الشمندر مع العسل على الشفاه، إلى جانب إعطاء لون طبيعي للشفاه، يعتبر الشمندر أيضاً مقشراً طبيعياً يمكنه إزالة الخلايا الميتة من الشفاه وتفتيح الشفاه المصطبغة.



3- السكر والليمون



من المعروف أن الليمون له خصائص تبييض طبيعية بسبب الأحماض ويمكنه أن يفتّح لون شفتيك. السكر مقشر رائع يمكن أن يساعدك على التخلص من الخلايا الميتة. لذلك، فإن استخدام المكونين معاً يضمن شفاه طبيعية المظهر. لكن عليك توخي الحذر عند استخدام الليمون في حالة تشقق الشفاه لأنه قد يسبب تحسساً بسبب خصائصه الحمضية.



4- أوراق النعناع والليمون



النعناع يعيد الشفاه الباهتة والجافة إلى الحياة، وهو معروف أيضاً بتقليل تصبغ الشفاه والخلطة لها خصائص ترطيب بحيث ترطب الشفاه لاستعادة الصبغة الطبيعية للشفاه.



اسحقي 5 إلى 6 أوراق نعناع وأضيفي إليها نصف ليمونة يمكنك إضافة العسل إلى الخليط لتلتصق الخلطة على شفتيك. ضعي المعجون على شفتيك للحصول على شفاه رطبة ووردية.





5- جل الصبار والزيت العطري



هذه أكثر مكونات الجمال الطبيعية فائدة، لها خصائص علاجية، حيث أنها تحتوي على خصائص ترطيب طبيعية نظراً لوجود فيتامين هـ. استخرجي هلام الصبار من النبات وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك إليه. يمكنكِ تبريد الخليط للحصول على مرطب شفاه طبيعي ويمكنكِ استخدامه أكثر من مرة يومياً.