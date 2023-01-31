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الثلاثاء، 31-01-2023 11:59 ص

بينها الابتعاد عن التوتر.. نصائح لإطالة عمر "فيلر الشفاه"

Lips-Filler


الوكيل الاخباري - بعد الحصول على فيلر الشفاه، تبدأ الأسئلة تدور في أذهان الخاضعات لهذا الإجراء التجميلي، من أجل الحفاظ على المظهر المثالي، ومن أبرز تلك الأسئلة: كيف نحافظ على عمر الفيلر لأطول فترة ممكنة؟

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وهناك بعض النصائح والخطوات التي من شأنها أن تساعدكِ، في حال خضوعك لمثل هذا الإجراء، في الحفاظ على شفتين ممتلئتين ورطبتين لأيام أطول من العمر المعتاد، نرصدها لكِ في هذه السطور. 

 

خطوات الحفاظ على فيلر الشفاه:

 

 

 


1. الرعاية


لا أحد يعرف أفضل من اختصاصي التجميل كيفية إطالة أمد "الفيلر"، لهذا بعد الخضوع لحقن الفيلر، يتم تزويدك بعلاج الرعاية اللاحقة لحشوات الشفاه، هذه هي القاعدة رقم 1، وستبقى صديقتكِ الدائمة طيلة فترة الرعاية التي يحددها لك الطبيب، لذا حافظي على الالتزام بالتعليمات والرعاية اللاحقة.

 


2. طعام صحي 


الطريقة التي تعاملين بها جسمكِ ستكون هي الطريقة التي يتفاعل بها مع المكونات الخارجية. وإذا كنتِ لا تمدين جسمكِ بالأطعمة الجيدة، فقد يتسبب ذلك في حدوث التهاب بالجسم، ما يؤدي إلى تكسير وذوبان الحشوات بشكل أسرع. 



3. تقليل الإجهاد


يعتبر التوتر والإجهاد مصدرين للكثير من المشاكل في حياة الغالبية من الناس، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني. لهذا، وجب عليكِ الحفاظ على هدوئكِ بعيداً عن التوتر والإجهاد، حيث أثبتت الدراسات أن الهرمونات الإضافية التي ينتجها جسمكِ، عندما تكونين متوترة، يمكن أن تتسبب في تحلل الحشوات بسرعة أكبر. 

 

 

4. تجنب الضغط على الشفاه


بهذه البساطة، يجب أن تلتصق شفتاكِ بالحشوات الموجودة بها، لذا من المهم ألا تمارسي ضغطاً كبيراً عليها، نظراً لأنكِ ستعانين كدمات وتورماً، فمن المهم أن تدعي شفتيكِ تسترخيان، ولا تلمسيهما أو تمارسي ضغطاً شديداً عليهما لمدة 4 أيام على الأقل بعد خضوعك للحقنة، لأنهما تحتاجان إلى التعافي. 

 

 

 

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