بين مزيل عرق بخاخ ورول اون، أيّهما الأفضل؟

الوكيل الإخباري - هل مزيل العرق البخاخ أم الرول اون هو الأفضل؟ قد يكون هذا السؤال خطر في بالكِ ولو لمرّة واحدة. المنتجان يعملان على إزالة الرائحة، إلّا أن لكلّ واحد منهما خصائص تختلف عن الآخر. اليوم نحن بصدد لتسوية الجدل بين بخاخ مزيل العرق أو الرول اون لمساعدتكِ في تحديد ما هو مناسب لكِ.



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ما هو مزيل العرق؟



مزيل العرق هو معروف أيضاً بمزيل الرائحة، ويأتي إمّا على شكل بخاخ ويسمّى Deodorant أم رول اون. ويعمل على إزالة الرائحة الكريهة التي ينتجها الجسم بعدما يمتزج العرق (الذي لا رائحة له) مع البكتيريا الموجودة على الجلد. يتم ذلك من خلال مضادات الجراثيم التي تتضمنها مزيلات الرائحة والتي تعمل على الحدّ من تراكم البكتيريا، بالتالي التخلّص شيئاً فشيء من الرائحة النتنة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي مزيل العرق على توليفات عطرية، تنتج رائحة جميلة وعطرة.





ما هو مزيل العرق الرول اون؟



يأتي عادةً مزيل العرق في زجاجة بلاستيكية ذات سطح كروي، وهو يكون مصنوع من مكونات سائلة أو هلامية.





خصائص مزيل العرق الرول اون







هو صغير الحجم ويمكن حمله بسهولة



تغطية يمكن التحكم فيها



ترطيب الجلد، كون رول اون السائل أو الهلامي يحتوي على مكوّنات رطبة مثل مستخلص خشب الصندل وخلاصة الشعير والماء.



سلبيات مزيل العرق رول اون



يمكن أن يترك بعض البقايا على الملابس إذا لم تكن جافة



من الصعب إضافة المزيد منه عند ارتداء الملابس



يمكن أن يسد المسام مع مرور الوقت إذا تم استخدامه بكثافة، ممّا يسبّب التهاب الجلد



لا يمكن مشاركته مع أحد



ما هو مزيل العرق البخاخ؟



كما يدل اسمه، فهو يأتي على شكل رذاذ يمكن نثره بسهولة تحت الإبط. يحتوي عادةً على مواد مثل الهيدروكربونات وأكسيد النيتروز، ما يجعلها آمنة للبيئة.





خصائص مزيل العرق البخاخ



يمكن نثره على أجزاء أخرى من الجسم



ليس عليك الانتظار طويلاً بعد التطبيق لارتداء ملابسكِ، فهو يجف بسرعة



يمكن إعادة تطبيقه بعد ارتداء الملابس



يعطي شعوراً بالانتعاش والحيوية



سلبيات مزيل العرق البخاخ



يصعب التحكم في التغطية



يثير أعراض حساسية الصدر إذا كانت رائحته قوية للغاية



حجمه أكبر من مزيل العرق الرول اون، ما قد يجعله غير مناسب لأخذه أينما كان



أيهما أفضل مزيل العرق البخاخ أم الرول؟



ما من منتج أفضل من الآخر، فهذا يعود عمّا تبحثين عنه. إذا كنتِ على عجلة من أمركِ وتريدين ارتداء الملابس والذهاب، فقد يكون بخاخ مزيل العرق هو الأنسب لكِ، كونه يجفّ بسرعة.

أمّا في حال مثلاً أردتِ السفر، فخذي معكِ مزيل العرق الرول اون، كونه صغير الحجم.

أيضاً اختاري النوع الذي يناسب بشرتكِ أكثر، وفي كلا الحالتين احرصي على شراء مزيل عرق يحتوي على أقل كمية ممكنة من المواد الكيميائية، ليكون أكثر أماناً على بشرتكِ.

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