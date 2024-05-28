الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تعلن عن حملة رقابية بموسم الصيف

هيئة الاتصالات: تراجع تأثير التشويش على تحديد المواقع في الأردن

العمل : عطلة الجلوس الملكي على العرش تشمل القطاع الخاص

علان يتوقع ارتفاع الطلب على الذهب محلياً

26 مليون دينار قيمة القروض المقدمة من الإقراض الزراعي منذ بداية العام

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة ونستحق حكومة جادة وعاقلة

صدور إرادة ملكية سامية

صحة غزة: خروج مستشفى ميداني وعيادة طبية برفح عن الخدمة

نتائج انتخاب الهيئة التنفيذية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية- أسماء

المحامين تنظم وقفة تضامنية مع فلسطين

الثلاثاء، 28-05-2024 11:20 ص

تألقي هذا الصيف بالتنورة الدانتيل

خ9خ9


الوكيل الإخباري - تتربع التنورة الدانتيل على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Jolie" أن التنورة الدانتيل تأتي هذا الموسم بقصة طويلة "ماكسي"، وتكتسي باللون الأبيض لتضفي على المظهر طابعاً ساطعاً ومشرقاً يعكس النقاء والصفاء.

اضافة اعلان


كيفية التنسيق
وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الدانتيل الماكسي تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال للمناسبات النهارية من خلال تنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي.


كما يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق التنورة الدانتيل الماكسي مع بلوزة ساتان وحذاء باليرينا .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
063_1153539733

لصاحبات القوام الممتلئ.. هكذا تختارين الفستان المناسب لإبراز جمالك

6219311-2072002369

لماذا يجب تنظيف إسفنجة المكياج بانتظام؟

54181

الجينز يتألق بأرجل واسعة في الصيف

1178201770

الأظافر تزهو بلون 'الزبدة الصفراء' في الصيف

pexels-maria-geller-4981460

بعد الصبغ.. لا تغسلي شعرك لمدة 48 ساعة

ع77ع7ع

الأشقر المشمشي مثالي لصاحبات الشعر المجعّد

أخبار متعلقة
54181

الجينز يتألق بأرجل واسعة في الصيف