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الأربعاء، 01-02-2023 03:17 م

تجنبي الوقوع في هذه الأخطاء أثناء استخدام الشامبو

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الوكيل الاخباري - لا تعتبر عملية غسل الشعر بالشامبو فائقة التعقيد، لكن هناك بعض الأمور الصغيرة التي نتجاهلها أثناء غسل الشعر، تؤثر بشدة في فاعلية الشامبو، وصحة الشعر، نسردها في ما يلي:

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استخدام الماء الساخن لغسل الشعر 

 

قد يكون الماء الساخن مهدئاً، لكنه يتلف خصلات الشعر، ويجعل فروة الرأس جافة للغاية ومتقشرة، كما يتسبب في تساقط الشعر، وإذا كنت تشطفين شعرك بالماء الساخن، ولاحظت تساقطه بانتظام، فهذا هو السبب، وإذا كنت في مدينة باردة، فحاولي استخدام الماء الفاتر لغسل شعرك. 

 

 

 


 

البدء من نفس المكان

 

لا تبدئي غسل شعرك بالشامبو من نفس المكان كل مرة، فهذا الأمر شائع لكنه يجعل تلك المنطقة أكثر عرضة للجفاف.

 


الاحتكاك 

 

تجنبي فرك وتدليك فروة رأسك أثناء استخدام الشامبو، فهو أمر لا يعود عليك بأي فائدة، ومن الأفضل أن تكون لمستك لفروة رأسك لطيفة، مع استخدام أطراف أصابعك لتدليك الشامبو على فروة الرأس، بدلاً من فركه براحة يدك. 

 

 

وتيرة غسل الشعر

 

عليك أن تحققي التوازن في وتيرة غسل شعرك، فغسل الشعر بوتيرة مبالغ فيها أو أقل من اللازم يضر أكثر مما يفيد، وهذه الوتيرة تتوقف على نوع فروة رأسك وشعرك، فإذا كان شعرك جافاً، فربما تحتاجين إلى غسل شعرك بوتيرة أقل، وإذا كان دهنياً جداً، فقد ترغبين في زيادة عدد مرات غسله. 

 


ترطيب الشعر 


يجب أن يكون شعرك جيد الترطيب عندما تضعين الشامبو عليه، فلا يعود وضع الشامبو على شعر شبه جاف بأي فائدة، بل يضر بفروة الشعر، ويؤدي لجفافها وتقشرها.

 

 

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