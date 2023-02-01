تجنبي هذه العادات الصباحية.. لمنع تساقط الشعر

الوكيل الاخباري - عادة، تميلين إلى تطوير عاداتٍ ليليةٍ صحية من أجل الحفاظ على صحتكِ ومظهركِ وبشرتك، إذ إن الليل ذو أهميةٍ كبرى في الحفاظ على كل ذلك، من النوم الجيد إلى وضع كريمٍ مرطب، لكن ماذا عن الروتين الصباحي؟.. بالتأكيد ستكون الإجابة أنكِ تتجاهلينه، غالباً، باعتباره أمراً ليس ضرورياً، أو لا يمكنكِ القيام به، بسبب مشاغلك.



لكن يؤسفنا إخباركِ بأن هناك العديد من الأخطاء التي تقومين بها صباحاً، والتي تؤثر سلباً على صحة شعرك، ما يجعله أكثر جفافاً، ويعاني التقصف والتساقط.



هنا، سنذكر لكِ أربعاً من أسوأ العادات الصباحية التي ربما تقومين بها، وهي في الواقع سيئة للغاية، وتسبب تساقط الشعر، لذا اعرفيها لتتخلصي منها في أسرع وقت ممكن، ولتتمكني من الحصول على شعر أقوى، وأكثر كثافة.

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وضع الشامبو على خصلات الشعر:



الشامبو مصمم لإزالة الأوساخ والزيوت من فروة الرأس، لذلك عند وضع الشامبو على خصلات الشعر قد يزيل الزيوت من خصلات الشعر، ويغير درجة حموضة ألياف الشعر، لذلك قد يتسبب غسل خصلاتك بالشامبو في تلف بشرة الشعر وتكسر ألياف الشعر.



وبناءً عليه، قومي بالتركيز فقط على فروة رأسك عند غسل شعرك، واستخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات والباراغون.









نسيان استخدام البلسم:



الشامبو وبلسم الشعر يجتمعان معًا مثل زبدة الفول السوداني والهلام، ما يجعل البلسم جزءاً منتظماً من روتين العناية بالشعر، وعادة صباحية مهمة، إذ يعمل البلسم على تقليل الاحتكاك بين الألياف، ما يسهل تمشيط الشعر وفك تشابكه.



تسخين شعرك وهو مبلل:



يحذر الأطباء عادةً من المعالجة الحرارية للشعر الرطب، حيث تسبب ضرراً كيميائياً وتركيبياً لخصلات الشعر أكثر من المعالجة الحرارية للشعر الجاف، لذلك إن ممارسات العناية بالشعر التالية التي نقوم بها عادة بعد غسل الشعر يمكن أن تسبب تقصف الأطراف.

استخدمي مجفف الشعر على بُعد أقل من 15 سم من خصلات الشعر:



ومن أجل تجفيف شعرك، لفيه بمنشفة من الألياف الدقيقة، واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة، ثم ضعي بخاخاً للحماية من الحرارة على الشعر، قبل استخدام أي أداة ساخنة.





شد الشعر:



يمكن أن تبدو تسريحات ذيل الحصان والكعك والضفائر مذهلة، وهي بالتأكيد مغرية عندما يكون لديك القليل من الوقت للاستعداد في الصباح، لكن تكرار هذه الأنماط يمكن أن يكون له ثمن، حيث إن تكرارها لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يساهم في تساقط الشعر.

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