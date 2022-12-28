تسريحات شعر كعكة للعروس بالصور

الوكيل الاخباري - كل فتاة تحلم يوم زفافها أن تطل كالأميرات، فبعد اختيار الفستان، الحذاء، المكياج والإكسسوارات يبقى التفصيل الأهم: تسريحة الشعر!



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كثيرة هي موديلات تسريحات الشعر للعروس التي تجعلها أكثر تميزاً وأناقة في يومها الكبير. وتعتبر تسريحة الكعكة من أكثر التسريحات أناقة للعروس.



تتعدد أشكال تسريحات شعر الكعكة منها ما يأتي عند الأسفل، عند الجانب أو في الأعلى. ففي حال اخترت تسريحة شعر الكعكة عليك اتباع هذه النصائح:



أن تختاري تسريحة شعر كعكة تناسب شكل وجهك.

أن تكون هذه التسريحة مناسبة لشكل الفستان.

أن تنسقي مع مصفف شعرك على شكل التسريحة وتجربيها قبل أيام من موعد الزفاف.

تعتبر تسريحات شعر كعكة من أكثر الأشكال التي تناسب العروس في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.



اجعلي إطلالتك أكثر عصرية يوم زفافك! واطلعي معنا في الألبوم على مجموعة تسريحات شعر كعكة للعروس لكي تختاري منها ما يناسب ذوقك.































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