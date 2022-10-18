تطويل الشعر بعد انتهاء الصيف: 8 خطوات فقط ستعيد الحياة إلى خصلاتكِ

الوكيل الإخباري - جميعنا نعاني بعد فصل الصيف، من تقصّف الشعر، بهتانه، وضعفه. ذلك بسبب تعرّضه لأشعة الشمس القوية، مياه الكلور وعوامل عدة أخرى. لذا، حان الوقت لإعادة الإهتمام بشعركِ وإعادة إحيائه من جديد. من هنا، جمعنا لكِ في ما يلي، كل الطرق المتاحة أمامكِ لإعادة تطويل شعركِ بعد فصل الصيف.





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طرق تطويل الشعر بعد الصيف







1- قصّ الشعر بطريقة دورية من أجل تطويل الشعر



شعركِ بحاجة إلى أن تقصي أطرافه بشكل دوري، فهذه الخطوة أساسية لتطويل الشعر بعد فصل الصيف خاصةً، كما أنها تجعل الشعر يحافظ على حيويّته وتساعد في التخلّص من التقصّف والتلف، إذ إن قصّ القليل من الشعر يساعد على إبراز صحّته وجماله.





2- استخدام منتجات الشعر المناسبة من أجل تطويل الشعر



تتوفّر العديد من منتجات العناية بالشعر التي تساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل سريع. من هنا، تجنّبي استخدام الشامبو أو البلسم الثقيل الذي يسبّب بإنسداد المسام وزيادة إفرازات الزيوت في فروة الرأس. إستعملي بلسماً يحتوي على مادة المينوكسيديل التي تحفّز الدورة الدمويّة، وتساهم في نموّ الشعر. طبّقيه مرّتين في اليوم، وستلمسين النتيجة في تطويل الشعر بسرعة.



3- اتباع نظام غذائي من أجل تطويل الشعر



قد تتساءلين ما علاقة الحمية الغذائية بتطويل الشعر بعد فصل الصيف؟ في الحقيقة، فإن جمال الشعر الطويل متعلّق بالنظام الغذائي الذي تتّبعينه. العناصر الغذائية الموجودة في طعامكِ تقوّي الشعر وتساعده على النمو بشكل صحّي. إبتعدي عن الحمية القاسية لخسارة الوزن، لأنها ستخفّض من تخزين هذه العناصر وتؤدي بالتالي إلى تلف الشعر. تناولي بكثرة الفاكهة والخضراوات الطازجة، واحرصي على تناول الحديد، والحصول على القدر الكافي من اللحوم، البيض، الحليب، الأفوكادو والسلمون.





4- الحد من الكافيين وشرب الماء بكثرة من أجل تطويل الشعر



إن كنتِ ترغبن بإعادة تطويل الشعر بعد فصل الصيف، فتجنبّي أي مشروب يحتوي على الكافيين، لأنه يعمل على استنزاف العناصر الغذائية من الجسم، والتي تعتبر بدورها عناصر مهمّة للحصول على شعر طويل وصحي. لذلك، احرصي على استبدال الكافيين بالمشروبات الصحية، وتناولي الماء بكثرة لدورها الكبير في تطويل الشعر، ونمّو الخلايا بشكل صحي وسليم.



5- العناية بالشعر أثناء النوم من أجل تطويل الشعر



لا تختاري تسريحات الشعر التي تتطلب ربط الشعر بإحكام. فقد تتسبب تلك الربطات المحكمة في الضغط على الشعر بشدة خصوصاً خلال النوم مما يؤدي إلى تساقط الشعر، تكسّره وعدم نمو الشعر بشكل صحي. ننصحكِ أيضاً بالنوم على وسادة حريرية بدلاً من الوسائد القطنية لأنها تمنع الشعر من التنفس وتجعله غير رطب.



6- تدليك فروة الرأس من أجل تطويل الشعر



دلّكي فروة الرأس أثناء غسل الشعر بالشامبو، لأن هذه التقنية تساهم في نموّ وتطويل الشعر بشكل أسرع. إستخدمي أطراف الأصابع لتدليك فروة رأسك لمدة دقيقة واحدة أو دقيقتين.

7- فيتامينات ومكملات غذائية من أجل تطويل الشعر





فيتامين أ يساعد في تطويل الشعر



فيتامين د يساعد في تطويل الشعر





زيت السمك يساعد في تطويل الشعر



8- استخدام الخلطات الطبيعية من أجل تطويل الشعر



استخدمي أفضل الخلطات لتطويل الشعر، والوصفات الطبيعية الفعّالة التي تساعد على تحفيز نموّ وتطويل الشعر بشكل سريع، كما تساهم في الحصول على شعر صحي، لامع وجذاب.



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