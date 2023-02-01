تمارين صباحية للوجه.. تغنيكِ عن جراحة دهون الخد

الوكيل الاخباري - ربما أنكِ سمعتِ خلال تجولكِ في صفحات الموضة والجمال، عن أحدث أنواع الجراحات التجميلية للوجه، وهي إزالة دهون الخد، حيث أصبحت مشهورة من قبل المشاهير وعارضات الأزياء، مثل: بيلا حديد، وليا ميشيل.



وهذه الجراحة تهدف إلى إزالة جزء من حشوة الدهون الموجودة تحت عظام الوجنتين، من أجل تأثير مجوف، يجعل عظام الوجنتين تبرز أكثر بحيث تعطيكِ مظهراً جمالياً.



لكن في حين قد يبدو الأمر عادياً، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. على سبيل المثال يمكن أن يُصاب العصب الوجهي، أو أن تتعرضي للعدوى، وبالتالي بعض الأمراض التي أنتِ في غنى عنها.



وفي حالِ كنتِ ممن يفتقرن إلى وجود ما يكفي من اللحم في تلك المنطقة، فإن الأمر سينتهي بكِ إلى مظهر أجوف أكثر بكثير مما كنتِ تريدين، ناهيك عن أن عوامل مثل الشيخوخة، التي تؤدي إلى تقليل حجم الوجه بشكل طبيعي، ما قد يدفعكِ للبحث عن طريقةٍ لإزالة آثار تلك العملية الجراحية، مثل: الحشو، أو استبدال الدهون.



وإذا كنتِ لاتزالين ترغبين في الحصول على هذا المظهر، لكن بطرقٍ غير مخيفة أو محفوفة بالمخاطر، فهنا نرصد بعض التمارين والحركات، التي يمكنها مساعدتك في نحت خط الفك والخدين.

اضافة اعلان





تدليك الوجه الشامل:



عليكِ، بدايةً، إحضار أداة لتدليك الوجه، خصوصاً ما يُعرف بالـ"Ice Globes"، ثم القيام بتدليك وجهك بالخطوات الآتية:



1. ابدئي من أعلى الجبهة، وانزلي نحو الصدغين.



2. ابدئي من حافة الحاجب، واعملي باتجاه الصدغين.



3. اضغطي برفق تحت العينين، ثم انطلقي نحو الصدغين.



4. اضغطي أسفل الأنف، وضعي الكونتور أسفل عظام الخد، ثم قومي باللف باتجاه مقدمة الأذنين.



5. تتبعي عظم الفك حتى الأذنين.



6. اضغطي بقوة تحت الأذنين، واسحبي لأسفل باتجاه الترقوة.





تدليك عظم الوجنة:



يستهدف هذا التدليك عضلات عظم الوجنة، ويشعرك بالهدوء، من خلال قيامكِ بوضع أصابعكِ على عظام وجنتيك، ثم رفع بشرتكِ بلطف لأعلى. وأثناء قيامكِ بذلك، افتحي فمكِ على شكل (O)، واستمري في هذا الأمر لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ.





مساج الفك:



للحصول على خطِ فكي أكثر تناغماً، جربي القيام بإمالة رأسكِ للخلف، ووضع شفتك السفلية على شفتك العليا، واستمري في إطالة رقبتكِ، لمدة 10 إلى 15 ثانية في كل مرة.





وجه السمكة:



تمت تسمية هذا التمرين بهذا الاسم، نظراً لكيفية محاكاة تأثير إزالة الدهون الشدقية لوجه السمكة، حيث يساعد التمرين في تقوية عضلات الخد، للحصول على وجه أنحف، ويمكنكِ فعل ذلك من خلال شد خديكِ للداخل، والاستمرار في هذا الوضع لمدة 20 ثانية، ثم خذي قسطاً من الراحة، وكرري التمرين عدة مرات، لتشعري بتأثيره.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج