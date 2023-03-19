تناولي هذا المشروب لأسبوع واحد.. واجني الفوائد

الوكيل الاخباري - عندما نختار تكريس أنفسنا لنمط حياة صحي، يصبح الشاي الأخضر عنصراً أساسياً، ذلك لأنه محمل بالعناصر الغذائية الصحية، التي يمكن أن تزيل السموم من جسمنا كله، وأحد أنواع هذا الإكسير الأخضر هو الماتشا، الذي أصبح كلمة طنانة مستخدمة بشكل متكرر بسبب خصائصه العلاجية.

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ومن المعروف أن الماتشا لديه صورة لامعة، عندما يتعلق الأمر بقيمته الغذائية، على عكس الشاي الأخضر التقليدي، ويأتي الماتشا في شكل مسحوق، ويحتوي كوب من شاي الماتشا على هذه الفوائد القوية التي يمكن تقديمها.



ما الفوائد التي يقدمها الماتشا في أسبوع واحد:







1. إنتاجية أفضل:

إذا كنتِ تقضين يوماً حافلاً، فنوصي بتناول كوب من الماتشا، لأنه محمل بالبوليفينول المعروف بأنه يعزز الإنتاجية، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة أبحاث الأغذية الدولية، فإن الماتشا هو أفضل طعام لدماغكِ ومزاجكِ، بالإضافة إلى ذلك فإنه يبقيك نشطة طوال اليوم.



2 . فقدان الوزن:

إذا تخطيت شاي الحليب والقهوة، وشرب الماتشا كبديل، فيمكنكِ تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي الماتشا على صفر سعرات حرارية، وهذا هو السبب في أنه مثالي لأي شخص يتطلع إلى تقليل الوزن.



3. بشرة متوهجة:

الماتشا محمل بمضادات الأكسدة، التي تعد مفتاح البشرة ذات المظهر الصحي، وأيضاً تحتاجين إلى مضادات الأكسدة، إذا كنتِ تريدين مناعة أفضل، لأنها تمنع تلف الخلايا، ما يمنع الأمراض المزمنة بشكل أكبر.



4 . تحسين صحة العظام:

ترتبط قضايا العظام، مثل هشاشة العظام، بشكل أكثر شيوعاً بالمسنين، واتضح أن الماتشا يمكن أن يساعد في ذلك أيضاً. ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة أبحاث التغذية، يمكن أن يمنحكِ الماتشا صحة العظام، وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن الشاي الأخضر، مثل الماتشا، له تأثير وقائي للعظام يحافظ على صحة العظام، ويمنعها من أن تصبح هشة.



5 . إزالة السموم من الكبد:

الكبد هي العضو الرئيسي المسؤول عن طرد السموم من أجسامنا، لهذا السبب يجب أن نضمن أننا نعتني بها جيداً. ووفقاً لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأدوية السريرية والتجريبية، فإن استهلاك الشاي الأخضر على أساس يومي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

تشير الدراسة إلى أنه بسبب عاداتنا الغذائية، تتزايد حالات الكبد الدهني وتليفه، يمكن أن يقلل استهلاك الشاي الأخضر من المخاطر، لأنه يساعد في إزالة السموم من الكبد.



6 . يعزز صحة القلب بشكل أفضل

هذا لأن الماتشا يحافظ على مستوى الكوليسترول لديك تحت السيطرة، فالكثير من الوجبات السريعة والسكر ونمط الحياة المستقرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول السيئ في أجسامنا، ما قد يسبب انسداداً في الشرايين، بسبب ذلك تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

أكدت المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية أن استهلاك الشاي الأخضر يمكن أن يساعدك بشكل كبير في صحة قلبكِ، لأنه غني بالفلافونويدات التي تبقي مستويات الكوليسترول السيئة تحت السيطرة.

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