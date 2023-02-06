الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تغلق سوق الحلال التابع لها.. وتعاين المواشي الواردة للمسلخ

مرصد الزلازل: هزة جديدة في تركيا شعر بها الأردنيون قبل قليل

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

الذهب عالمياً يعاود الصعود بشكل ملحوظ

تعليق دوام مدارس الفترة المسائية في البادية الشمالية والرويشد

المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

الذكرى الرابعة والعشرون ليوم الوفاء والبيعة تصادف غداً

وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها جراء الزلزال

بيانات من سفارات عربية في تركيا وسوريا

قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

الإثنين، 06-02-2023 01:51 م

توقفي عن فعل هذا الأشياء في شعركِ لتبدين أصغر سناً

Doc-P-1034477-638108723456340396


الوكيل الاخباري - يمكن لقصة شعركِ ولونه وأسلوبه، أن تقطع شوطاً طويلا لمنحك مظهراً أكثر حداثة وشباباً، ومع ذلك يمكن أن تظهرك بعض تسريحات الشعر بهيئة كبيرة ومسنة.

لذا نشارككِ بعض النصائح والحيل وكذلك الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تضيف ما يصل إلى «10 سنوات» إلى عمركِ، لتتجنبيها.


أشياء عليكِ تجنب فعلها في مظهركِ لتبدين أصغر سناً:

اضافة اعلان

 

 



لون الشعر

على الرغم من أن تغطية الرمادي بصبغة الشعر قد تبدو أفضل طريقة لخلق مظهر أكثر شبابا، إلا أن اختيار الظل الخطأ يمكن أن يكون ضارا، لون الشعر الداكن جدا لا يخدمك، بل يمنحكِ مظهراً غير متناسق، لذا عليكِ تجربة جعل حواف الشعر البارزة بلون داكناً أقل، ليمنحكِ مظهر أصغر وأكثر طبيعية.

تصفيفة الشعر

قد يبدو الشعر القصير مغرياً للبعض، لكن اختيار قصة قصيرة جداً وغير متناسبة مع ملامحكِ، قد يزيد من عمركِ ولا يعمل مع الجميع بشكل مميز، لذلك عليكِ اختيار تصفيفة الشعر الأنسب لشكل وجهكِ وملامحكِ، حتى تتجنبي المظهر الكبير في العمر.

تجنبي الهيشان

الشعر الهاش والباهت من سمات شيخوخة الشعر، لذلك عليكِ محاربته من خلال العناية بفروة الرأس، عن طريق استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على مكونات مُغذية مثل فيتامين E والبانثينول وزيت جوز الهند، لتعزيز القوة واللمعان والنعومة.


علاج الترقق

الترقق أيضاً من علامات شيخوخة الشعر، لذا عليكِ الحصول على شعر أكثر سمكاً وقوة، وما تحتاجين إليه لتحقيق ذلك هو مواد تساعد على تعزيز إنبات الشعر مرة أخرى مثل المينوكسيديل الذي يعالج الفراغات وتساقط الشعر الوراثي، كما يمكنكِ دمج مكمل البيوتين في روتين العناية بشعركِ.

تعزيز الحجم

تعزيز حجم الشعر هو وسيلة رائعة ليبدو الشعر أكثر اكتمالا وشبابا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c922f2c0-067d-4211-bf53-90aeaac9ae5b

لماذا تجب إضافة الفطر إلى روتين عنايتك بالبشرة.. شتاءً؟

1142428-1

قص الشعر في موسم تقليم اغصان العنب بين الخرافة والحقيقة

fc2cdc81-1924-4d01-9bb2-69c1c266fcf4

سمات تجعل المرأة أصغر سناً

أسباب-ظهور-حب-الشباب-في-الوجه-1-640x360

كيف تعالجين حب الشباب الهرموني على بشرتك ؟

tbl_articles_article_25193_4228bf4579a-a4d0-4669-984f-84d7435e4f8d

هل يجب أن تقلقي من كثرة الشامات في بشرتكِ؟

ed805b49-3992-4126-b5bd-ee302c7d25d9

5 مكونات إذا رأيتها في واقي الشمس.. فلا تستخدميه

أخبار متعلقة
1142428-1

قص الشعر في موسم تقليم اغصان العنب بين الخرافة والحقيقة

shmbw

تجنبي الوقوع في هذه الأخطاء أثناء استخدام الشامبو

-ج-ج-

5 أخطاء ترتكبينها عند استعمال بلسم الشعر

tbl_articles_article_20004_7065a54ab85-30c4-4ac9-b072-3fde42f63e79

5 نصائح يجب اتباعها عند صبغ الشعر خلال فترة الحمل

6435921-1153404980

كم يجب ان تبقى مدة الحناء على الشعر؟

cbd6dace-dfef-4039-9df6-7ad197a90062

إليكِ كيفية غسل الشعر دون شامبو