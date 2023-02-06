توقفي عن فعل هذا الأشياء في شعركِ لتبدين أصغر سناً

الوكيل الاخباري - يمكن لقصة شعركِ ولونه وأسلوبه، أن تقطع شوطاً طويلا لمنحك مظهراً أكثر حداثة وشباباً، ومع ذلك يمكن أن تظهرك بعض تسريحات الشعر بهيئة كبيرة ومسنة.



لذا نشارككِ بعض النصائح والحيل وكذلك الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تضيف ما يصل إلى «10 سنوات» إلى عمركِ، لتتجنبيها.





أشياء عليكِ تجنب فعلها في مظهركِ لتبدين أصغر سناً:



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لون الشعر



على الرغم من أن تغطية الرمادي بصبغة الشعر قد تبدو أفضل طريقة لخلق مظهر أكثر شبابا، إلا أن اختيار الظل الخطأ يمكن أن يكون ضارا، لون الشعر الداكن جدا لا يخدمك، بل يمنحكِ مظهراً غير متناسق، لذا عليكِ تجربة جعل حواف الشعر البارزة بلون داكناً أقل، ليمنحكِ مظهر أصغر وأكثر طبيعية.



تصفيفة الشعر



قد يبدو الشعر القصير مغرياً للبعض، لكن اختيار قصة قصيرة جداً وغير متناسبة مع ملامحكِ، قد يزيد من عمركِ ولا يعمل مع الجميع بشكل مميز، لذلك عليكِ اختيار تصفيفة الشعر الأنسب لشكل وجهكِ وملامحكِ، حتى تتجنبي المظهر الكبير في العمر.



تجنبي الهيشان



الشعر الهاش والباهت من سمات شيخوخة الشعر، لذلك عليكِ محاربته من خلال العناية بفروة الرأس، عن طريق استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على مكونات مُغذية مثل فيتامين E والبانثينول وزيت جوز الهند، لتعزيز القوة واللمعان والنعومة.





علاج الترقق



الترقق أيضاً من علامات شيخوخة الشعر، لذا عليكِ الحصول على شعر أكثر سمكاً وقوة، وما تحتاجين إليه لتحقيق ذلك هو مواد تساعد على تعزيز إنبات الشعر مرة أخرى مثل المينوكسيديل الذي يعالج الفراغات وتساقط الشعر الوراثي، كما يمكنكِ دمج مكمل البيوتين في روتين العناية بشعركِ.



تعزيز الحجم



تعزيز حجم الشعر هو وسيلة رائعة ليبدو الشعر أكثر اكتمالا وشبابا.

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