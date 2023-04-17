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الإثنين، 17-04-2023 11:57 ص

توقفي عن قول هذه الأشياء لطفلكِ

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الوكيل الاخباري - مسؤولية الأطفال أمر صعب على الجميع، وستكون هناك لحظات قد تفقدين فيها هدوءكِ أمام طفلكِ، وتقولين حتى بعض الأشياء المؤذية له من دون انتباه.

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الأطفال حساسون ومتصلون للرد على أكثر من مجرد كلمات، إنهم يفهمون سلوكنا وعواطفنا تجاههم، ويمكن أن تكون الصدمة التي تأتي من التعامل مع الآباء طويلة الأمد، لذا توقفي عن قول أشياء مؤذية لهم.

أبرز الأشياء التي عليكِ التوقف عنها مع أطفالكِ:


1 . انتقاد مظهرهم:
الأطفال ضعفاء للغاية وحساسون عندما يتعلق الأمر بردود الفعل من والديهم، فإن انتقاد مظهرهم والتعليق على ملابسهم أو شعرهم أو بشكل عام، الطريقة التي يبدون بها، يمكن أن يكون مهيناً للغاية.

2 . التقليل من شأنهم:
قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لكن الأطفال لديهم أيضاً مشاعر معقدة، فالتعليقات السامة التي تقلل من شأنهم أو مشاعرهم، مثل وصفهم بأنهم أغبياء أو مخيبون للآمال أو لا قيمة لهم، أو جعلهم يشعرون بأنهم عديمو الفائدة أمر غير صحي للغاية بالنسبة لهم.

3 . مقارنات غير عادلة:
في كثير من الأحيان، عادة يقارن الآباء طفلهم بطفل آخر، أو أنهم يميلون إلى مقارنة طفلهم بأخ أو ابن عم أو طفل في مدرستهم.

4 . إلقاء اللوم عليهم:
يمكن للوالدين، في نوبة من الغضب أو الإحباط، إلقاء اللوم على الأطفال، ويتم استخدام تعليقات مثل: "لقد ضحيت بالكثير من أجلك"، أو "أنت تجعل حياتي صعبة"؛ لجعلهم يشعرون بالذنب.

5 . تقييد الأطفال:
الآباء لديهم اليد العليا عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المتعلقة بحياة أطفالهم، والاستفادة غير المبررة من هذا، وتقييد الأطفال والتلاعب معهم بالتعليقات والتلميحات، مثل: "يمكنك القيام بذلك، أو لا يمكنك القيام بذلك"، أمر سام للغاية، سواء كان ذلك للتعليم أو اللعب أو العمل.

تداعيات التعليقات السامة:


التعليقات السامة يمكن أن تخرج حياة الطفل بأكملها عن مسارها، ويمكن أن تكون لها حتى آثار عاطفية ضارة، مثل:


· تدني احترام الذات.
· اضطرابات الأكل.
· اضطراب تشوه الجسم (مرض عقلي ينطوي على التركيز الوسوسي على عيب متصور في المظهر).
· القلق.
· الاكتئاب.

على المدى الطويل، انعدام الأمن هذا يمكن أن يمنعهم من عيش حياة صحية أو بناء علاقات صحية، ويمكن أن تؤدي التعليقات السامة والنقد السلبي المستمر من الآباء، بما في ذلك رفض الوالدين، إلى تعقيد الدونية والنقد الذاتي لدى الأطفال، ما يمكن أن يستمر معهم مدى الحياة.

كيف يمكن للوالدين تجنب أن يكونا سامين؟
النقطة الرئيسية التي يجب إدراكها هنا هي أن الأطفال مجرد بشر صغار لديهم مشاعر معقدة مثل البالغين، لذا ابدئي بتقييمهم، وذكري نفسك بأنهم يتعلمون القيام بالأشياء كل يوم، وضعي نفسك مكانهم، وفكري في شعوركِ إذا انتقدكِ شخص تحبينه، أو قلل من شأنكِ باستمرار، تعلمي الاستماع والاعتراف والقيام بعمل أفضل كل يوم.

 

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