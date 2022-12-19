حصاد العام: المكوّنات الجمالية الأكثر بحثاً على جوجل

الوكيل الإخباري - بعد أسبوعين تقريباً، سنودّع العام 2022 ونستقبل العام 2023. وفي هذه الفترة تحديداً، نكون منشغلات للغاية في التحضير لمختلف التفاصيل الاحتفالية، سواء الإطلالات أو ديكور المنزل أو تسوّق الهدايا. وفي هذه الفترة أيضاً، نقضي أوقاتاً طويلة ونحن نفكّر أولاً بما مررنا به خلال الأشهر المنقضية من أفراح وأحزان وتحديات وانتصارات على جميع الأصعدة وثانياً بكل ما ينتظرنا في السنة الجديدة، بخاصّة أنّ المفاجآت لا مهرب منها حتّى مع التخطيط الدقيق.

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واليوم، اخترنا أن نكشف لك المكوّنات الجمالية الأكثر بحثاً على جوجل خلال العام 2022. وإليك القائمة في ما يأتي، وذلك بحسب تسلسلها من الأكثر بحثاً إلى الأقلّ بحثاً.







إكليل الجبل: يُعتبر إكليل الجبل من المكوّنات الطبيعية التي لا يعرف الكثيرون فوائده للبشرة، غير أنّه يساعد في ترطيب البشرة ومقاومة جفافها ويحميها من أشعة الشمس الضارة ويعزّز الحماية من ظهور علامات الشيخوخة ومن ظهور البثور أيضاً، هذا بالإضافة إلى تهدئة البشرة.



زيت جوز الهند: لا عجب في أنّ زيت جوز الهند يحتلّ المرتبة الثانية بين المكوّنات الأكثر بحثاً على جوجل، فحتّى نحن تحدّثنا عنه للغاية هذا العام.

والزيت هذا مفيد للبشرة والشعر على حد سواء، ويمكن تلخيص ميزاته بأنّه يرطّب البشرة ويملّس الخطوط الرفيعة والتجاعيد وينعّم الملمس ويقاوم الأكسدة. أمّا بالنسبة إلى الشعر، فيضمن إصلاح ألياف الشعر ويرطّب فروة الرأس الجافة كما ويحدّ من تساقط الشعر ويعزّز نموّه.



السدر للشعر: يُعرف السدر أيضاً باسم العناب، وهو مفيد للبشرة و الشعر معاً. فبفضل غناه بالصابونين، فهو مكوّن نباتي ممتاز لغسل الشعر، يستخدمه كثيرون بدلاً من الشامبو. وفي الحالات جميعها، يُعرف السدر بفعاليته في تنعيم الشعر والحد من الحكة. وفي ما يتعلّق بالبشرة، هو يغذّيها ويعطيها نضارة وحيوية ويعزّز شبابها وينظّفها من الدهون والأوساخ ويساعد في التخلّص من الرؤوس السوداء...



حمض الفوليك: هو من الأحماض التي نسمع عنها كثيراً في عالم العناية بالبشرة والشعر، وهو معروف بقدرته على الحد من تساقط الشعر وتغذيته كما يعزز شباب البشرة وزيادة مرونتها والمساعدة في علاج حب الشباب.



زيت الأرغان: هو من أكثر الزيوت المستخدمة في عالم الجمال، فهو يعزّز نمو الشعر ويُستعمل لتكثيف الحواجب وتقوية الرموش. حتّى أنّه مفيد للبشرة، إذ يساعد في التخلّص من البقع والتصبّغات ويسرّع العلاج من الالتهابات والحروق ويحارب علامات الشيخوخة والتقدّم في السنّ.



زيت الخروع: تسمعين طبعاً أمور كثيرة عن زيت الخروع، فهو من أشهر الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة ومن فوائده نذكر ترطيب البشرة بعمق وتحفيز إنتاج الكولاجين وتنقية البشرة من البقع الداكنة والتصبّغات وتعزيز ملمسها الناعم وما إلى ذلك.



بذور الكتان للشعر: هل سبق وجرّبت بذور الكتان للشعر؟ فهي مصدر غني للفيتامين هـ أي الفيتامين الضروري لتعزيز نمو الشعر، وتساعد أيضاً على التقليل من إفراز الزيوت كما وتغذي الشعر وفروة الرأس.



جل الصبار للشعر: يشتهر جل الصبار أو جل الألوفيرا بفعاليته في تهدئة حكة فروة الرأس والتنظيف بعمق بخاصّة إذا كان الشعر دهنياً، وهو أيضاً قادر على تقوية الشعر وإصلاحه والحد من تساقطه.



زيت اللافندر: تستخدم كثيرات منّا زيت اللافندر عند تحضير خلطات للشعر، فهو يساعد أولاً في تطويل الشعر وثانياً في تعزيز لمعانه وثالثاً في تهدئة فروة الرأس. في المقابل، يساعد هذا الزيت في التخلّص من السموم وفي حماية البشرة من العوامل البيئية المحيطة والمضرّة بها.



الحناء للشعر: لا تُستعمل الحناء فقط لتلوين الشعر، فهي قادرة أيضاً على المساعدة في تطويله كما تنعيم ملمسه كالحرير. ولذلك، تلجأ إليها كثيرات.

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