حمض الكوجيك و منافعه على البشرة

الوكيل الإخباري - الأحماض تلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على صحّة البشرة إذ تعمل على إعادة النضارة إليها، إزالة البقع الداكنة، التخلّص من التجاعيد وغيرها من المنافع. حمض الكوجيك هو من بين المكوّنات التي تساعد بشكلٍ أساسي في التمتّع ببشرة مشرقة خالية من الشوائب إذ يمدّهما بمنافع عدّة أهمّها محاربة التصبغات. في ما يلي سنشرح لكِ ما هو حمض الكوجيك، و فوائده على البشرة.



ما هو حمض الكوجيك؟

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حمض الكوجيك هو مركب كيميائي مستخرج من الفطريات كما أنّه يأتي نتيجة تخمير بعض المأكولات الآسيوية مثل صلصة الصويا وغيرها. على عكس أنواع الأحماض الأخرى التي تساعد بشكلٍ أساسي في تقشير البشرة، حمض الكوجيك يلعب دور مهمّ في منع التصبغات والبقع الداكنة.



فوائد حمض الكوجيك للبشرة







حمض الكوجيك للتخلّص من البقع الداكنة



الإنتاج المفرط لمادة الميلانين في البشرة يؤدّي إلى ظهور البقع الداكنة. حمض الكوجيك يعمل على الحدّ من انتاج مادة الميلانين عبر إحباط عملية إنزيم تايروسينار، ما يساعد في الحدّ من ظهور التصبغات. من هنا، يعمل حمض الكوجيك على توحيد لون البشرة والتخلّص من البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس، و التقدّم في السنّ أو آثار حب الشباب.



حمض الكوجيك لمكافحة علامات التقدّم في السنّ



لا يساعد حمض الكوجيك في التخلّص من البقع الداكنة فحسب، بل يساهم أيضاً في الحدّ من ظهور علامات التقدّم في السنّ كالتجاعيد والخطوط الرفيعة وذلك بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة.



حمض الكوجيك له خصائص مضادة للفطريات



يساعد حمض الكوجيك في مكافحة وتجنّب ظهور فطريات البشرة والأظافر على حدّ سواء وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للفطريات والإلتهابات.



هل من آثار جانبية لاستخدام حمض الكوجيك على البشرة؟



بالإجمال، حمض الكوجيك هو من بين المكوّنات التي تعمل بلطف على البشرة، لكن وفي بعض الحالات قد يتسبّب بظهور الاحمرار. في كلّ الأحوال، من الضروري استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى إحدى المستحضرات التي تحتوي على حمض الكوجيك.

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