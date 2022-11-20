الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 02:10 م

حمض الكوجيك و منافعه على البشرة

عععععععععععععععع


الوكيل الإخباري - الأحماض تلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على صحّة البشرة إذ تعمل على إعادة النضارة إليها، إزالة البقع الداكنة، التخلّص من التجاعيد وغيرها من المنافع. حمض الكوجيك هو من بين المكوّنات التي تساعد بشكلٍ أساسي في التمتّع ببشرة مشرقة خالية من الشوائب إذ يمدّهما بمنافع عدّة أهمّها محاربة التصبغات. في ما يلي سنشرح لكِ ما هو حمض الكوجيك، و فوائده على البشرة. 

ما هو حمض الكوجيك؟

اضافة اعلان


حمض الكوجيك هو مركب كيميائي مستخرج من الفطريات كما أنّه يأتي نتيجة تخمير بعض المأكولات الآسيوية مثل صلصة الصويا وغيرها. على عكس أنواع الأحماض الأخرى التي تساعد بشكلٍ أساسي في تقشير البشرة، حمض الكوجيك يلعب دور مهمّ في منع التصبغات والبقع الداكنة.

فوائد حمض الكوجيك للبشرة


 


حمض الكوجيك للتخلّص من البقع الداكنة


الإنتاج المفرط لمادة الميلانين في البشرة يؤدّي إلى ظهور البقع الداكنة. حمض الكوجيك يعمل على الحدّ من انتاج مادة الميلانين عبر إحباط عملية إنزيم تايروسينار، ما يساعد في الحدّ من ظهور التصبغات. من هنا، يعمل حمض الكوجيك على توحيد لون البشرة والتخلّص من البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس، و التقدّم في السنّ أو آثار حب الشباب.

حمض الكوجيك لمكافحة علامات التقدّم في السنّ


لا يساعد حمض الكوجيك في التخلّص من البقع الداكنة فحسب، بل يساهم أيضاً في الحدّ من ظهور علامات التقدّم في السنّ كالتجاعيد والخطوط الرفيعة وذلك بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

حمض الكوجيك له خصائص مضادة للفطريات


يساعد حمض الكوجيك في مكافحة وتجنّب ظهور فطريات البشرة والأظافر على حدّ سواء وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للفطريات والإلتهابات.

هل من آثار جانبية لاستخدام حمض الكوجيك على البشرة؟


بالإجمال، حمض الكوجيك هو من بين المكوّنات التي تعمل بلطف على البشرة، لكن وفي بعض الحالات قد يتسبّب بظهور الاحمرار. في كلّ الأحوال، من الضروري استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى إحدى المستحضرات التي تحتوي على حمض الكوجيك.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 

 

جمالك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غلغا

توحيد لون الجسم بالليزر: كل ما عليكِ معرفته عن هذه التقنيّة

11202220141719373258578 copy

ما الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي؟

للللللللل

6 خلطات من زبدة الشيا لشعر طبيعي كالحرير

ههههههههه9

خلطة حناء لتنعيم الشعر من أول استعمال

ااااااااااااااا

خلطات طبيعية تعطيك أفضل بلسم للشعر المصبوغ

يبقفيفغ

5 نصائح لصاحبات الشعر الخفيف.. لا تربطيه

أخبار متعلقة
اعهنهخ

أفضل النصائح لمعالجة بشرتك المجهدة

فغ878

فوائد الشاي الاخضر لتفتيح بشرة العروس

89898

كيفية العناية بالشعر لزيادة لمعانه في الخريف

لغعفغع

كل ما عليكِ معرفته عن تقنية المايكروبليدنج بالتفاصيل

ففف78ف

وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في المنزل

أفضل-أنواع-الزيوت-للبشرة-و-الطريقة-الصحيحة-لاستخدامها

أفضل زيوت الوجه لجميع أنواع البشرة