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الثلاثاء، 27-12-2022 01:17 م

حيل طبّقيها ليدوم عطرك طويلاً

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الوكيل الاخباري - من منّا لا تستاء إن أدركت أنّ عطرها المفضّل الذي وضعته في الصباح الباكر قبل الخروج من المنزل تطايرت نفحاته فبات تأثيره شبه خفي على بشرتها؟! ومن منّا لا تبحث باستمرار عن تطبيق الخطوات التي تضمن لها دوام العطر لوقت أطول؟!

لا شكّ في أنّ العطر هو إحدى الطرق التي تعبّر المرأة من خلالها عن أسلوبها وشخصيتها، لا سيّما أنّها تميل نحو النفحات التي تشعرها بنوع من الراحة والاسترخاء. أمّا الأهمّ، فهو الثقة الكبيرة التي تشعر بها المرأة من دون أن ننسى السعادة والجاذبية اللتين تتعزّزان في ذاتها.

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لذلك، جمعنا لك اليوم مجموعة حيل تضمن لك التألّق بعطرك لساعات طويلة:

1- اختاري نفحات تدوم طويلاً: تختلف النفحات في ما بينها، ليس بالأريج وحسب، إنّما أيضاً بالقدرة على التمسّك بالبشرة. فلو أخذنا الحمضيات مثلاً، لا بدّ من القول إنّها تتطاير بشكل أسرع من غيرها. أمّا نفحات المسك والخشبيات، في المقابل، فتدوم لوقت أطول من سواها.

2- انتبهي إلى نوع الإصدار العطري الذي تختارينه: هل تعلمين أنّ الإصدارات العطرية تختلف في أنواعها، وأنّ أنواعها هذه تختلف من حيث تركيز النفحات؟ فلو اخترت العطر مثلاً، تكونين قد اخترت التركيبة الأغنى والأثمن. أمّا إن انتقيت ماء العطر أو ماء التواليت، فتركيباتهما أقلّ كثافة وبالتالي، تدوم لوقت أقلّ. ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى ماء الكولونيا الذي يتّسم بنفحات خفيفة لا تدوم طويلاً.

 

3- حافظي على قوارير عطورك: أتقني الحفاظ على قوارير العطور التي تبتاعينها، وذلك من خلال الاحتفاظ بها وسط أجواء معتدلة الحرارة بعيداً عن أشعّة الشمس.

4- اتّبعي طريقة التطبيق الصائبة: اعلمي أوّلاً أنّ العطور تدوم لوقت أطول حين تطبّقينها على بشرة مرطّبة جيداً سواء بالزيوت أو الكريمات. بالإضافة إلى ذلك، طبّقي العطر على نقاط النبض أي المعصمين والعنق ومنطقة أعلى الصدر. وإن اعتقدت أنّ فرك المعصمين إيجابي، تكونين مخطئة لأنّ هذه الخطوة تؤدّي إلى تكسّر الزيوت.

5- لا تكثري الكميّة: لا تعتقدي أنّك لا تتألّقين بأريج زكي إن عجزت عن تنشّق العطر بنفسك. لذلك، لا تكثري من الكمية التي تطبّقينها ولا تفكّري في رشّ قليل منها على الملابس لأنّها لن تظهر بالروعة ذاتها كما على البشرة.

 

6- أضفي تعديلات عطرية خلال اليوم: إن كنت تخرجين من العمل مباشرة لقضاء أمسية مع زوجك أو صديقاتك، أعيدي تطبيق العطر الذي وضعته في الصباح بكمية معتدلة أيضاً.

 

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