خطة لترتيب خزانة ملابسك.. بأفضل طريقة

الوكيل الاخباري - تنظيم خزانة ملابسك والتخلص من الفوضى يمكن أن يكون مرهقاً، لكن الحقيقة هي أن امتلاك خزانة ملابس جيدة التنظيم يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً على صعيد تنسيق إطلالاتك وسيمنحك راحة لا مثيل لها.

لكن من المهم أن تضعي خطة وتتبني خطوات واضحة حتى لا يذهب جهدك في غير محله وتستمري في الترتيب لساعات طويلة.

اضافة اعلان



بغض النظر عن عدد القطع التي تمتلكينها، إذا لم يتم تنظيمها بشكل صحيح، فستجدين صعوبة في رؤية ما يوجد في خزانة ملابسك، مما يجعل من الصعب تنسيق الملابس.







اتبعي هذه الخطوات لترتيب خزانة ملابسك.. بأفضل طريقة:







1- التصفية



ابدئي في تصفية ما تمتلكيه من ملابس في الخزانة، ووزعيها على 4 أجزاء:



1- للبيع

2- للتعديل

3- للرمي

4- للاستخدام



ستساعدك هذه القائمة لاستحضار ذاكرتك حول أشياء نسيتها بالفعل٬ وأشياء اخرى ستفرغ مكانها الذي يشغل حيزاً دون فائدة لأشياء أكثر جدية.







التعديل المستمر



«إذا لم تقومي بتعديل خزانة ملابسك، فقد تعتقدي أن لديك الكثير من الملابس ولكن في الواقع، لديك فقط حجم من الأشياء التي لم تعد مناسبة أو قديمة، من خلال تنظيف خزانة ملابسك، فإنك تمنعين ذلك، وستجدين أن ارتداء ملابسك في الصباح أسهل بكثير».



- كسب بعض المال مع القطع غير المرغوب فيها



فقط لأنها قد لا تعجبك بعد الآن، فهذا لا يعني أن شخصاً آخر لن يفعل ذلك.

يقول الخبراء إن استفادتك من القطع القديمة من ملابسك سيمنحك فرصة لترتيب خزانتك وإعادة الحصول على قطع أكثر حداثة وعصرية.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة