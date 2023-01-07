خطوات بسيطة للحصول على بشرة طبيعية

الوكيل الاخباري - تُعد مشاكل البشرة والجلد من أكثر المشكلات التي تواجه المراهقين والمراهقات، فالبشرة في هذه المرحلة العمرية يصيبها العديد من الآفات، ما يستدعي عناية جيدة للحفاظ على صحة الجلد وسلامته.



ومن المشكلات، التي يمكن أن تصيب البشرة في هذه المرحلة العمرية، بحسب خبيرة التجميل عبير العموري، زيادة إفراز المادة الزيتية في البشرة، التي تسمى الزهم (sebum)، واتساع المسام، ما يمهد لتكوّن حبوب الشباب وظهورها، خاصة إذا تعرضت البشرة لالتهاب بكتيري.



ونتيجة عدم انتظام الهرمونات وإفرازها بغزارة، مثل هرمون التيستوستيرون، الذي يسبب زيادة إفراز الزهم وانسداد المسام، حيث تتراكم البكتيريا في المادة الدهنية وتنمو فتسبب ظهور حب الشباب، وتزداد احتمالية حدوثها في البشرة الدهنية.



كما قد تتعرض بشرة المراهقين للجفاف، أو تكوّن الرؤوس البيضاء والسوداء، نتيجة التغيرات الكثيرة التي يمر بها المراهقون في فترة المراهقة، وعدم درايتهم بكيفية الاعتناء بالبشرة وتنظيفها، وللحصول على بشرة صحية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

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- التنظيف:



من المهم جداً تنظيف البشرة بشكل يومي للتخلص من الزيوت والشوائب وخلايا الجلد الميتة، فإذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية أو المركبة، فاستخدمي مستحضرات التنظيف التي تحتوي على حمض الساليسيليك "salicylic acid"، حيث يعمل بشكل أساسي على التخلص من المواد الدهنية الزائدة في البشرة، إضافة إلى المحافظة على رطوبتها. كما أن عليك إزالة مكياج العيون، خاصة تلك المضادة للماء. وعليك استخدام مزيل مكياج خاص بالعيون، وانتقاء تلك المنتجات الخالية من المواد العطرية حتى لا تسبب تهيج العين.



- ترطيب البشرة:



لجميع أنواع البشرة يجب الترطيب صباحاً ومساءً، وللبشرة الدهنية يجب اختيار كريم ترطيب ذي قوام خفيف وليس سميكاً، ولا يسبب انسداد المسامات، وخالٍ من الدهون، كما يجب وضع الكريم المرطب بعد تنظيف البشرة جيداً. ويجب الانتباه إلى أن ترطيب البشرة لا يكون خارجياً فقط، بل يجب الاهتمام بالأطعمة الغذائية الغنية بالمحتوى المائي، والإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية.





- علاج البشرة:



إذا كنت تعانين مشاكل كبيرة في البشرة، كحبوب الشباب، يجب عليك التوجه للعلاج، فهي ناتجة عن نمو بكتيري بسبب انسداد مسام الوجه وتراكم المادة الدهنية فيها، ما أدى إلى التهابها، كما أن بعض مستحضرات التجميل ذات التركيبة الزيتية تساهم في انسداد هذه المسامات، وبعض أنواع التقشير تسبب تهيج البشرة.



عليك بالتوجه للطبيب الجلدي المختص في حال كانت حالة وجهك سيئة، لوصف العلاج المناسب، وعدد مرات الاستخدام المناسبة، لأن استخدام بعض علاجات حب الشباب بشكل مفرط قد يسبب جفاف البشرة بشكل مبالغ فيه وغير مرغوب. كما أن بعض علاجات حب الشباب اللا وصفية، التي تؤخذ دون استشارة طبيب، قد تسبب الحساسية أو تهيج البشرة وزيادة حالتها سوءاً، لكن في حالات نادرة.





- حماية البشرة:



بعد تنظيف البشرة احمي بشرتك من الشمس وعوامل الجو المختلفة، واستخدمي واقياً شمسياً مناسباً لنوع بشرتك، مع عامل حماية (SPF)، يتناسب مع درجة الحرارة السائدة في بلدك واحتياجات بشرتك.. حيث يكون مهيأ لحماية البشرة من موجات (UV)، (A)، (B).



ومن المهم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية مساء، قدر الإمكان. ويعد التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة سبباً في ظهور علامات التقدم بالسن المبكرة، والخطوط الرفيعة في البشرة، إضافة لسرطان الجلد في أسوأ الحالات.

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