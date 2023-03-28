الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 01:41 م

خطوات ضرورية للحفاظ على ترطيب البشرة خلال رمضان

5218226-852968494


الوكيل الاخباري - دائماً ما تُعتبر العناية بالبشرة أولوية من أولويات المرأة العربية. ولذلك، نلاحظ أنّ كيفية القيام بهذه العناية تتغيّر أو تتطوّر باستمرار، لأنّ المرأة تحاول تكييف كل المنتجات الجديدة والحيل الجديدة مع احتياجاتها ومتطلباتها.

ففي الماضي على سبيل المثال، كنّا نكتفي بالكريم المرطّب ونطبّقه في الصباح والمساء بعد غسل البشرة ومن ثم نضع كريم العيون. أمّا في السنوات الأخيرة ومع مرور الوقت، فازداد الوعي بشأن أهمية اتّباع روتين كامل متكامل لتعزيز صحة البشرة، وقد باتت المنتجات الضرورية للبشرة تضمّ الغسول والتونر والسيروم والكريم المرطّب وكريم العيون وكريم الحماية في الشمس في الصباح، هذا بالإضافة طبعاً إلى مجموعة العلاجات الدورية التي نلجأ إليها من وقت إلى آخر كالماسكات على سبيل المثال.

ومن المهمّ أن يتكيّف روتين العناية بالبشرة مع الروتين الحياتي. فتماماً كما لا تهملين حماية البشرة من الشمس لأنّك تعيشين في منطقة حارة، عليك أن تضمني خلال الشهر الفضيل ترطيب بشرتك بشكل كبير لحمايتها من الجفاف الناتج عن الصوم والانقطاع عن الأكل والشرب لساعات طويلة.

ولذلك، نقدّم لك أبرز الخطوات البسيطة التي عليك اتّباعها لتحافظي على بشرة مرطّبة جيداً خلال رمضان 2022:

حين تكون البشرة جافة، تبدو شاحبة وباهتة وتفقد رونقها. لذلك، عزّزي ترطيبها من خلال شرب الماء في ساعات المساء وأكثري قدر الإمكان من كمية السوائل التي تدخل جسمك لتستطيعي التعويض عن ساعات الصيام.

اضافة اعلان


أدخلي إلى جلسات الإفطار والسحور الكثير من الخضار والفاكهة بخاصة الغنية بالماء، كما وحاولي تناول الشوربات وشرب أنواع السوائل الأخرى كالشاي مثلاً وعصائر الفواكه وغيرها.

 

احرصي على ترطيب بشرتك بكريم ذي تركيبة مكثّفة مرّتين يومياً، أي صباحاً ومساءً.


لو رغبت في وضع المكياج، رطّبي بشرتك قبل البدء بوضع أي مستحضر وحاولي أن تجهّزي بشرتك ببرايمر مرطّب أيضاً.


حاولي عدم وضع طبقات كثيفة من المكياج، بخاصّة مكياج السحنة. في المقابل، جرّبي استعمال كريمات الأساس الخفيفة أو الكريم المرطّبة الملوّنة التي تعزّز ترطيب بشرتك وتخفي الشوائب بنعومة في آن.


طبّقي ماسك مرطّب مرّتين كل أسبوع، ويمكنك الحصول عليه من أي من العلامات التجارية المفضّلة بالنسبة إليك أو حتّى تحضيره في المنزل من المكوّنات الطبيعية التي تمتلكينها.


لا تهملي ترطيب شفتيك، لأنّ التشقّق عليها يسيء إلى إطلالتهما ويزعجك للغاية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


هيا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اهخ

صحّحي اعتقاداتك عن العناية بالبثور

626b80a92fa11053311772

تأثير الشمس على البشرة وأضرارها المختلفة

فوائد-عرق-السوس-لزيادة-الوزن

ماذا تعرفين عن اضرار عرق السوس للبشرة؟

7b995001-5281-4e0d-86d4-1cf49798809e

تحت الأربعين.. 9 قواعد التزمي بها لحماية بشرتك من التجاعيد

158085

قص الشعر رطباً أو جافاً.. أيهما الأفضل لشعرك؟

233171

9 أخطاء قد ترتكبينها عند تطبيق ماسكات الوجه

أخبار متعلقة
مشروبات لبشرة متوهجة (1)

9 مكونات مضادة للشيخوخة والهالات السوداء.. جربيها!

تهحخح

وجبة إفطار تساعدكِ في الحصول على بشرة صافية

مشروبات-رجيم

5 مشروبات صباحية تمنحك بشرة متألقة وصحية

tbl_articles_article_35349_819eb90ac01-2dc7-4fdb-9ed2-23df3ee08f71

ما هو الفيتامين المسؤول عن بياض البشرة ؟

2dfgh_0

هل تريدين بشرة زجاجية؟ جربي أمصال تحتوي هذه المكونات

Foundation-Vs-Concealer-Comprehensive-Guide-4-1440x960

كريم أساس بودرة أم سائل.. أيهما أفضل لبشرتك؟