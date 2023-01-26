الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 10:41 ص

خلطات الكاكاو لتقوية الشعر وتكثيفه

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الوكيل الاخباري - يحتوي الكاكاو الخام على عنصرين مغذيين مهمين مفيدان للشعر ، وهما ؛ الكبريت والبروتين. مرة أخرى ، إضافة الكاكاو الخام إلى نظامك الغذائي وكذلك في نظام شعرك، يساعد الشعر على النمو بشكل صحي وقوي ويمنع التكسر ، مما يساعد في الاحتفاظ بالطول.

ماسك الكاكاو لتقوية الشعر

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الاستخدام المنتظم للكاكاو على شعرك يقوي الشعر ويوقظ البصيلات الخاملة.


طريقة التحضير:


امزجي أي كوب مناسب بحجم 50 مل مع زيت الخروع ومسحوق الكاكاو مع صفار بيضة واحدة.


حركي المكونات جيدًا ، طبقي الخليط على شعرك بعد ساعة واحدة ، اغسلي شعرك جيداً.

 


 

 


الكاكاو لتكثيف الشعر


هذا الماسك يساعد شعرك على البقاء قوياً:


طريقة التحضير:


امزجي 240 مل من اللبن قليل الدسم مع الكاكاو وقطرات زيت اللوز وصفار البيض وسخنيها على درجة حرارة خفيفة ثم دلكي فروة رأسك.


اتركي القناع على رأسك لمدة ساعة ونصف ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو.

 

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