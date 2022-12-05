خلطات تنحيف طبيعية لجسم مثالي ... جربيها

الوكيل الإخباري - إذا كنت تودين تجربة أنظمة غذائية جديدة في محاولة للحفاظ على وزن الجسم المثالي، لا بد أن تجربي خلطات طبيعية للتنحيف يمكن تحضريها في المنزل من مكونات طبيعية تعزز عملية الحرق في جسمك وتساعدك في الوصول إلى الوزن المثالي المطلوب.

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خلطة للتنحيف من ماء الليمون مع العسل







يعد ماء الليمون والعسل من أكثر المكونات شيوعاً، كل صباح ، اصنعي كوباً من ماء الليمون وأضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل في الماء امزجيها واشربيها. من المعروف أن العسل مليء بالخصائص الطبية ، والليمون يساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي. كل هذا يساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة وتظهر التأثيرات في غضون أسابيع فقط. هذا هو واحد من أبسط علاجات فقدان الوزن في المنزل.





خلطة للتنحيف من بذور الحلبة والكمون الأسود



غالبًا ما تشتمل التوابل المستخدمة في الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون ولها خصائص مفيدة خفيّة لا يعرفها الكثير منا. على سبيل المثال ، بذور الحلبة تزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الدهون، أيضاً بذور الكمون الأسود مفيدة جدًا لفقدان الدهون حول البطن ويمكن أن تساعد في تقليل الوزن الكلي.



من أجل تبسيط عملية تناول هذه التوابل ، يمكنك تجفيف التوابل المذكورة معاً ثم طحنها. أضيفي المسحوق الذي حصلت عليه إلى كوب من الماء واشربيه مرة واحدة كل يوم. هذا علاج منزلي آخر بسيط ولكنه فعال لتقليل الوزن.





خلطة للتنحيف من شاي القرفة والعسل



القرفة هي نوع من التوابل المستخدمة بانتظام في العديد من الأطباق الهندية، سواء كانت حلوة أو مالحة. ومع ذلك ، قد لا تكوني على دراية بحقيقة أن القرفة تساعد في إنقاص الوزن. تأتي التوابل بخصائص داخلية تحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر وتساعد أيضًا على تنظيم مستوى الأنسولين في الدم.



لتحضير شاي القرفة والعسل ، سخني كوبًا من الماء. أضيفي حبتين من أعواد القرفة وملعقة صغيرة من العسل في الماء الفاتر. يخلط جيدا ويصفى الخليط. اشربي القرفة والماء المنقوع بالعسل على معدة فارغة كل صباح. سيعمل هذا معجزات في حالة فقدان وزنك في المنزل.

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