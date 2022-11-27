خلطات سريعة من ماء الأرز للبشرة

الوكيل الإخباري - إذا كنت تعانين من مشاكل مثل الجلد الباهت أو الشوائب أو تفاوت لون البشرة ، فإن ماء الأرز المخمر يمكن أن يساعدك حقًا. سيعزز إنتاج الكولاجين في بشرتك مما يمنحك بشرة نضرة ومشرقة. بصرف النظر عن هذا ، فإنه يساعد أيضًا في تلاشي العيوب وتفتيح الندبات والبقع والتصبغات.



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خلطة ماء الأرز للبشرة



اغسلي كوبًا من الأرز حوالي 100 غرام بالماء العادي، يمكنك اختيار أي نوع من الأرز.



صبي ثلاثة أكواب من الماء حوالي 500 مل إلى 700 مل في وعاء.



انقعي الأرز في الماء لمدة يومين.



بعد يومين ، حركي الماء وصفي السائل.



صبي السائل في قنينة زجاجية وقومي بتبريدها.





استخدام ماء الأرز سهل جداً



إذا كنت تستخدمين ماء الأرز المنقوع:



قومي بتخزينه في زجاجة رذاذ.



رشيه بعد تنظيف وجهك واتركيها.



يمكنك غسل وجهك بالماء بعد 30 دقيقة.



بدلًا من الرش ، يمكنك أيضًا استخدام كرة قطنية.



انقعي كرة قطنية في ماء الأرز وضعيها على وجهك.



اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة.



اغسليه بالماء.





مضادات الأكسدة



يحتوي الأرز على مضادات الأكسدة ، مثل الإينوزيتول وتساعد مضادات الأكسدة في محاربة آثار الجذور الحرة ، وهي جزيئات متطايرة يمكنها إتلاف الخلايا في الجسم. غالبًا ما تضيف الشركات مضادات الأكسدة إلى منتجات العناية بالبشرة.وجد الباحثون أن الأرز له نفس النشاط المضاد للأكسدة مثل حمض الأسكوربيك أو فيتامين سي.







تقليل من شيخوخة الجلد



هناك أدلة محدودة على أن ماء الأرز قد يقلل أو يبطئ من شيخوخة الجلد. وجدت دراسة في 2018 أيضًا أن ماء الأرز قلل من نشاط الإيلاستاز ، وهو إنزيم يشارك في شيخوخة الجلد. يشير هذا إلى أن ماء الأرز قد يكون لديه القدرة على تقليل تكوين التجاعيد والخطوط على الجلد.





تقليل تهيج الجلد



اختبر الباحثون آثار الاستحمام في الماء الذي يحتوي على نشا الأرز على مجموعتين: الأشخاص المصابون بالأكزيما والأشخاص الذين أصيب جلدهم بالتهيج بسبب كبريتات لوريل الصوديوم . و وجدوا أن قدرة شفاء الجلد تحسنت بنسبة 20٪ وحدث هذا بعد أن استحم الناس في خليط نشا الأرز لمدة 15 دقيقة مرتين يوميًا.





يضيء بشرتك



تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لماء الأرز في تفتيح البشرة وتوحيد لونها. يحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة ونقية.





يمكن أن يعزز صحة حاجز الجلد



تُعرف الطبقة الخارجية من الجلد بحاجز الجلد الذي يمنع بشرتك من الجفاف وعرضة للإصابة بأمراض مثل الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي. ومع ذلك ، فإن استخدام ماء الأرز على الوجه يمكّن محتواه من النشا من حماية حاجز الجلد بشكل طبيعي.





يهدئ حروق الشمس والتهيج



يمكن تخفيف أضرار أشعة الشمس مثل حروق الشمس والالتهابات والاحمرار والحكة عن طريق وضع ماء الأرز النشوي. يمكن أن يؤدي تأثير التبريد إلى تهدئة الجلد المصاب بحروق الشمس ويمكن أن يقلل من الدباغة.



يقلل ماء الأرز من الزيت



يمكن لمن لديهم بشرة دهنية شطفها بماء الأرز لأن تأثيره القابض يساعد على تقليل الدهون وحماية البشرة من البثور وحب الشباب.

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