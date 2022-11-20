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الأحد، 20-11-2022 11:34 ص

خلطات طبيعية تعطيك أفضل بلسم للشعر المصبوغ

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الوكيل الإخباري - من منا لا ترغب في الحصول على شعر ناعم وحريري؟ نريد جميعًا تلك الخصلات اللامعة لكن بإمكانك الحصول على نفس اللمعان مع بعض المنتجات الجيدة وأحد هذه المنتجات هو بلسم الشعر. ولكن ماذا لو كنت تريدين منتج شعر خالٍ من المواد الكيميائية؟ نحن أحضرنا لك خلطات من بلسم الشعر المصبوغ تعمل على تقويته وتنعيم الشعر بسهولة وبسرعة.

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ماسك بلسم الشعر من زيت اللوز والأفوكادو


 


يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من التغذية وهو غذاء ممتاز يجب عليك دمجه في نظامك الغذائي. يمكن وضع هذه الفاكهة الكريمية على شعرك لمنحه نعومة ولمعانًا إضافيًا. نظرًا لأن تلوين الشعر يمكن أن يجعل شعرك جافًا وهشًا ، فإن الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية والقشطة مثل الأفوكادو يمكن أن تحمي شعرك المعالج بالألوان بكفاءة عالية. يعتبر زيت اللوز أيضًا مكونًا منزليًا رائعًا للشعر المصبوغ لأنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين هـ. مزيج زيت الأفوكادو وزيت اللوز هو قناع شعر منزلي رائع للشعر المصبوغ.

 


طريقة التحضير:

قشر ثمرة أفوكادو واهرسيها باستخدام ظهر ملعقة


أضيفي ملعقة كبيرة من زيت اللوز إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهم جيدًا


ابدئي في وضع الخليط على طول شعرك وتأكدي من توزيع القناع بالتساوي


لفي رأسك بغطاء استحمام واتركي القناع لمدة 30 دقيقة


اغسلي شعرك باستخدام شامبو لطيف

 

 

قناع الشعر من الموز والحليب


يمنحك مزيج الموز والحليب فوائد البروتين والدهون الجيدة والكالسيوم من بين العناصر الغذائية الأخرى. على الرغم من أن هذا المزيج جيد لعظامك ، فهو عبارة عن حزمة شعر طبيعية رائعة لشعرك الملون أيضًا. فقط استخدمي هذا القناع المصنوع منزليًا للحصول على شعر لامع:

 


طريقة التحضير:

اهرسي موزة ناضجة في وعاء


أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم واخلطيه جيدًا


ضعيه على فروة رأسك وعلى طول شعرك


اغسلي شعرك بعد 20 إلى 30 دقيقة

 

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هيا


 




 

 


 

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