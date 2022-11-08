خلطات عجيبة من زيت السمسم للبشرة

الوكيل الإخباري - هل سمعت من قبل عن فوائد زيت السمسم للبشرة؟ حسناً لن نسرد لك فقط فوائده بل سنقدم لك العديد من الوصفات الطبيعية لزيت السمسم للبشرة الذي سيعطي لبشرتك توهجاً وصفاء تحتاج إليه كل بشرة.



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خلطة زيت السمسم كمطهر



قبل الاستحمام ، ضعي زيت السمسم الدافئ على وجهك ورقبتك. افركي بلطف لمدة 10 دقائق عن طريق تحريك أطراف أصابعك في حركة دائرية. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم امسحيه.





خلطة زيت السمسم كمرطب



بعد الاستحمام ضعي الكمية المطلوبة من زيت السمسم على وجهك ورقبتك.

قومي بتدليكه جيدًا لمدة 5 دقائق على الأقل.



خلطة زيت السمسم للبشرة كمكافح لحب الشباب



ضعي زيت السمسم على وجهك واتركيه طوال الليل.



ما هي فوائد استخدام زيت السمسم على بشرتك؟



يحتوي زيت السمسم على الخصائص التالية التي تساعد في جعله زيتا مفيدًا لبشرتك





مضادات الأكسدة. هذا يعني أن لديها القدرة على محاربة الضرر الناجم عن الجذور الحرة ، أو الجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تضر بالبنية الخلوية لبشرتك.



مضادات الميكروبات. هذا يعني أنه يمكن أن يقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة أو يوقف نموها.



مضاد التهاب. هذا يعني أنه يمكن أن يقلل الالتهاب والتورم.



يحتوي زيت السمسم أيضًا على تصنيف منخفض إلى حد ما على مقياس كوميدوغينيك ( بمعنى أن هذه المستحضرات لا تحتوي على أية مكونات يمكن أن تسد مسام البشرة بسهولة )

تقوم قاعدة البيانات غير الرسمية هذه بتصنيف الزيوت والزبدة المختلفة حسب خصائصها التي تسد المسام. النطاق يتراوح من صفر إلى خمسة.



نظرًا لأن الزيوت غير الزؤانية لا تسد المسام ، فقد يعمل زيت السمسم جيدًا على البشرة المعرضة لحب الشباب.

قد تضيف الخصائص المضادة للالتهابات لزيت السمسم أيضًا إلى قدراته في مكافحة حب الشباب.



هل من الآمن استخدام زيت السمسم على بشرتك؟





زيت السمسم آمن للاستخدام بالنسبة لمعظم الناس. نظرًا لأن أي مادة يمكن أن تسبب رد فعل ، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة ، فمن الجيد إجراء اختبار البقعة قبل الاستخدام.

اتبعي هذه الخطوات لإجراء اختبار التصحيح:



اغسلي وجففي الجزء العلوي من ذراعك الداخلي بالقرب من مرفقك.

ضعي كمية صغيرة من زيت السمسم على المنطقة باستخدام كرة قطنية نظيفة.



غطيها لمدة 24 ساعة بضمادة شاش.



إذا شعرت بوخز أو حكة ، أزيلي ضمادة الشاش و اغسلي المنطقة وتوقفي عن استخدام الزيت.



إذا لم تشعري بأي تحسس، اتركي قطعة الشاش لمدة 24 ساعة كاملة ثم قومي بإزالتها.

إذا بدت بشرتك واضحة وملمسها نقي ، فربما لا تكون لديك حساسية أو حساسية من الزيت ، ويمكنك استخدامها بحرية على بشرتك.

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