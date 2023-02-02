خلطات كورية لتفتيح البشرة

الوكيل الاخباري - لا يمكننا الحديث عن تفتيح البشرة، من دون الإشارة إلى الوصفات والخلطات التي تعتمدها المرأة الكورية، صاحبة البشرة النضرة البيضاء.

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لذلك، سنسلط الضوء على أبرز الخلطات الطبيعية الكورية، التي يمكنكِ اللجوء إليها للحصول على بشرة فاتحة، خالية من التصبغات والبقع.





أبرز الخلطات الكورية لتفتيح البشرة:







1. ماء الأرز:



الخلطة الطبيعية الأشهر في عالم الجمال الكوري، فمن منا لا تعرف ماء الأرز وسحره، سواء للبشرة أو الشعر، فهناك أسطورة تؤكد أن السر في الجمال الكوري، يعود إلى ماء الأرز.





المكونات:



كوب ماء أرز منقوع.



كوب خل.



ملعقة عسل.





طريقة التحضير:



انقعي الأرز من الليلة السابقة في ماء، وغطيه جيداً.



وفي اليوم التالي، صفي الأرز من الماء تماماً.



اخلطي ماء الأرز المنقوع مع الخل والعسل.



ضعي الخليط في زجاجة ببخاخ لاستخدام الرذاذ على وجهكِ مباشرة.



استخدمي هذا الرذاذ من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.





2. دقيق الأرز والصبار



كما أوضحنا أن الأرز من أشهر المكونات الطبيعية، المستخدمة في الوصفات الجمالية المنزلية للنساء الكوريات، وهذه الخلطة تعتمد على دقيق الأرز والصبار فقط.





المكونات:



ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.



كمية مناسبة من الصبار.





طريقة التحضير:



اطحني الأرز الممزوج بمستخلص الصبار، ليصبح مادة هلامية ناعمة.



ضعي هذه المادة على وجهكِ كقناع لمدة 15 دقيقة.



اغسلي وجهكِ بالماء البارد، ثم طبقي المرطب الخاص بكِ.



ضعي هذا القناع لمرة واحدة في الأسبوع.





3. خل التفاح والعسل



فوائد خل التفاح لا تصدق، فهو بمثابة مطهر طبيعي للبشرة، نظراً لما يحتويه من مضادات أكسدة، كما أنه يعزز الدورة الدموية، ويزيد ترطيب الجلد وتهدئته من الالتهابات.



المكونات:



كوب من خل التفاح.



3 ملاعق كبيرة من العسل.





طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كمية العسل.



ضعي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة.



بعد ذلك اغسليه بالماء البارد، ثم ضعي المرطب الخاص بنوع بشرتكِ.



كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، للحصول على أفضل نتيجة.





4. الطمي والعسل



يعد الطمي من المواد الطبيعية المُطهرة للبشرة، ويساعد في تجديد خلاياها أيضاً، والتخلص من الجلد الميت، بالإضافة إلى فوائد العسل الشهيرة في تطهير وترطيب البشرة.





المكونات:



ملعقة كبيرة من الطمي.



ملعقة من العسل.





طريقة التحضير:



في وعاء نظيف، اخلطي الطمي والعسل معاً.



ضعي الخليط على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 10 دقائق.



اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر، ثم ضعي الروتين الليلي الخاص ببشرتكِ.

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