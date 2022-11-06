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الأحد، 06-11-2022 12:29 م

خلطات للبشرة من الخيار مفعولها سحري

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الوكيل الإخباري - هل تعلمي أن الخيار يمكن أن يفعل أكثر بكثير من تفتيح الهالات السوداء؟

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إنه مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تعالج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة.

 

إليك كيفية استخدام الخيار في روتينك المعتاد للعناية بالبشرة للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

 

 



قناع الوجه من الخيار والألوفيرا


قد يكون هذا القناع مفيداً بشكل خاص إذا كانت بشرتك جافة ، وذلك بسبب الألوفيرا التي يمكن أن تعزز الترطيب.

 

امزجي أو اهرسي نصف خيارة غير مقشرة في الخلاط.


افصلي العصير عن أي قطع صلبة عن طريق سكب الخليط في مصفاة.

 

أضيفي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى الخليط. حتى يصبح مزيج سلس.

 

ضعي القناع على وجهك ودلكي بلطف، اتركي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

 

اشطفي القناع باستخدام الماء البارد، جففي وجهك بقطعة قماش ناعمة.

 

 


تونر الخيار للبشرة الدهنية


قشري بعض الخيار الذي اشتريته حديثًا بعد غسله بشكل صحيح.


قطعي الخيار إلى قطع صغيرة.


سخني القطع في وعاء لمدة 5 إلى 7 دقائق.


امزجي الخيار المسلوق في محضر الطعام أو الخلاط.

 

صفي السائل بقطعة قماش نظيفة لإزالة اللب.


احتفظي بسائل الخيار المتبقي في وعاء نظيف واستخدميه كتونر.

 


قناع الخيار والشوفان والعسل


امزجي خيارة غير مقشرة و أزلي القطع الصلبة باستخدام مصفاة.


ضعي هريس الخيار في وعاء.


أضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل إليها.


اخلطيهما حتى تمتزج جيدًا.


ضعيها على وجهك واتركيها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.


اغسليها عن وجهك.

 

 

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