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الخميس، 06-07-2023 01:37 م

خلطة تبييض الجسم في 3 ايام فقط

خلطة-لتبييض-الجسم-في-3-ايام-2


الوكيل الاخباري - هل سئمت من استخدام المنتجات الكيميائية للحصول على لون البشرة المثالي؟ هل سبق لك أن رغبت في طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لاستعادة توهجك الطبيعي؟ لا مزيد من البحث لأننا وجدنا الحل الأمثل لك. إليك خلطة تبييض الجسم في 3 ايام فقط باستخدام مكونات طبيعية يمكن العثور عليها بسهولة في مطبخك.

خلطة عصير الليمون وماسك العسل
عصير الليمون هو عامل مبيض طبيعي يمكنه تفتيح لون بشرتك بينما يعمل العسل على ترطيب وتغذية بشرتك. امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل وضعيه على وجهك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكنك تكرار ذلك كل يوم لمدة ثلاثة أيام لتحقيق نتائج ملحوظة.

خلطة معجون الكركم والحليب
الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تفتيح بشرتك وتقليل الالتهاب بينما يمكن للحليب أن يرطب ويقشر بشرتك. اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب وضعيه على وجهك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. يمكنك تكرار ذلك كل يوم لمدة ثلاثة أيام للحصول على بشرة متألقة.

خلطة البابايا والزبادي
تحتوي البابايا على إنزيم يسمى الباباين الذي يمكنه تفتيح لون بشرتك وتقليل حب الشباب بينما يمكن للزبادي أن يهدئ ويرطب بشرتك. اهرسي ثمرة بابايا ناضجة وامزجيها بملعقة كبيرة من الزبادي العادي. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفيه بالكوب

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