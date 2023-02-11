خلطة تبييض الركب في يوم مفعولها قوي جداً

الوكيل الاخباري - تعتبر الركب الداكنة شائعة عند النساء ذوات البشرات الفاتحة و أيضا الغامقة . إذ إنها علامة على زيادة تركيز الميلانين (الصبغة) التي تعطي لونًا لبشرتنا وأعيننا وشعرنا.



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وهنا عزيزتي لخصنا لك خلطات تساهم في تفتيح ملحوظ للركب والاكواع بناءً على تجارب العديد من السيدات اللاتي شعرن بالفرق



خلطة الليمون والصودا لتبييض الركب



الليمون عنصر ممتاز في تفتيح البشرة، إنه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يعزز تجديد البشرة ويحسنها. تعمل صودا الخبز كمنظف لطيف وفعال لتبييض المناطق الداكنة من البشرة.



خذي ليمونة وقطعيها إلى نصفين.



رشي ملعقة كبيرة من صودا الخبز فوق الليمون.



افركي ركبتيك لمدة دقيقة واحدة.



اتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.







خلطة الألوفيرا والحليب لتبييض الركب



يحتوي الصبار على مواد تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين لونها غير المتكافئ، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. مزيج الصبار والحليب طريقة بسيطة ومفيدة لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي.





اخلطي كميات متساوية من الحليب وجل الصبار وضعي المزيج على بشرتك.

اتركيه طوال الليل ثم اغسليه في صباح اليوم التالي.



بدلاً من ذلك ، يمكنك استخراج الجل من أوراق الصبار وتطبيقه على ركبتيك وأكواعك مباشرة. اتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسليه بالماء الدافئ.



خلطة البطاطس لتبييض الركب



البطاطس غنية بإنزيمات الكاتيكوليز التي يمكنها تفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي. يساعد الاستخدام اليومي للبطاطس على تنعيم بشرتك والتخلص من المناطق الداكنة.



ابرشي البطاطس واعصريها وضعيها على ركبك وأكواعك.



اتركيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيها بالماء.



ضعي مرطبًا.



يمكنك أيضًا فرك مرفقيك وركبتيك بقطع شرائح البطاطس لمدة 10-15 دقيقة ثم غسلها.





خلطة الكركم لتبييض الركب



الكركم هو العلاج الطبيعي لإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من الركبتين والمرفقين دون أي آثار جانبية. يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يقلل وينظم الإنتاج الزائد للميلانين المسؤول عن البشرة الداكنة.



اخلطي القليل من مسحوق الكركم مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب.



ضعيها على الركبتين والمرفقين.



دلكيها لبضع دقائق واتركيها لتجف طبيعيا.

اشطفيها بالماء الدافئ.



يمكنك إضافة القليل من العسل إلى الخليط للحصول على تأثير أفضل.

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