خلطة توريد الشفاه بالفازلين تعطيك نتيجة فورية

الوكيل الاخباري - هل تبحثين عن العلاج المناسب لجفاف الشفاه؟ وتودين الحصول على شفاه ناعمة ونضرة تبدو رائعة وجميلة. في بعض الأحيان ، لا مفر من جفاف الشفاه يمكن أن تكون هذه الحالة مؤلمة بعد تشقق الجلد ، وحتى التحدث يمكن أن يكون مؤلمًا. يمكن أن يكون تناول الطعام أيضًا كابوسًا ، خاصةً إذا كنت تتوق إلى الأطعمة الحمضية أو الحارة. ودعي الشفاه الجافة والمتشققة واستخدمي الفازلين لتوريد الشفاه من خلال هذه الطرق.

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استخدام الفازلين للشفاه



قشري شفاهك لإزالة الجلد الميت والرقائق. يمكنك صنع مقشر التقشير الخاص بك بالسكر والمطريات الطبيعية مثل زبدة الكاكاو.



رطبي شفتيك باستخدام مرطب مهدئ أو مرطب للشفاه يحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميد لمنع التهيج والتشقق. يمكنك أيضًا استخدام مرطب طبيعي ، مثل زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وما إلى ذلك ، لترطيب الشفاه الجافة.



أخيرًا ، ضعي طبقة من الفازلين لحبس الرطوبة داخل شفتيك والاحتفاظ بنعومة شفتيك.







خلطة توريد الشفاه بالفازلين



افركي الجلد الميت قبل وضع الفازلين. قشري شفتيك بمقشر الشفاه الذي اشتريتيه من المتجر أو محل الصنع للحفاظ على شفتيك ناعمة وطرية. ضعي القليل من المقشر على شفتيك وافركيها جيدًا ثم اشطفيها.



لصنع مقشر الشفاه الخاص بك ، اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع كمية كافية من العسل أو زيت الزيتون حتى يلتصق ببعضهما البعض.

مرة واحدة في الأسبوع (مرتين كحد أقصى) افركي المقشر على شفتيك بقوة كافية لتفكيك الجلد الميت. اتركيها لمدة دقيقة واحدة ، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة.



خلطة توريد الشفاه بالفازلين والسكر



اخلطي السكر مع الفازلين. باستخدام جزيئات السكر المتبلورة الصغيرة، يمكنك فرك الجلد المتقشر الجاف حول شفتيك وعلى شفتيك برفق.



ضعيه كمقشر للوجه واستمتعي بإزالة الجلد الميت على شفتيك على الفور.



احرصي على عدم تناول أو ابتلاع الخليط لأن الفازلين غير صالح للأكل.



اتركي الهلام على شفتيك طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، ستقشر القشور مع الفازلين. استمري في ترطيب نفسك وضعي مرطب شفاه لمنع جفاف شفتيك مرة أخرى.



ينصح بعلاج الفازلين حوالي 3 مرات في الأسبوع في الشتاء ومرة واحدة في الأسبوع في الصيف . قد تبدو شفتيك أكثر وردية لأن الفازلين يمكن أن يقلل البقع الداكنة على الشفاه.



اعتمادًا على طريقة نومك ، قد تستيقظي مع بقايا الهلام القشرية حول شفتيك أو على شفتيك.

يمكن إزالة هذا الهلام بسهولة عن طريق ترطيب منشفة ناعمة وفركها برفق.

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