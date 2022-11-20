خلطة حناء لتنعيم الشعر من أول استعمال

الوكيل الإخباري - تستخدم الحناء عادة في شكل مسحوق ممزوج بالماء. ثم يتم تطبيقه على الشعر الجاف. لتحقيق أفضل النتائج ، ضعي الحنة واتركيها طوال الليل. بدلاً من ذلك ، يمكنك تطبيق الحناء على الشعر في الصباح ثم غسله بعد 4 أو 5 ساعات. إن كنت من محبات خلطات الشعر المصنوعة من الحناء إليك مجموعة من أفضل خلطات الحناء لتنعيم الشعر من أول استخدام.



اضافة اعلان



خلطة الحناء لتنعيم الشعر









المكونات

مسحوق الحناء- 2-3 ملاعق كبيرة



عصير برتقال- 4-5 ملاعق كبيرة



كيف تصنعين الخلطة؟

في وعاء ، ضعي حوالي 2-3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء و4-5 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال واصنعي عجينة متوسطة القوام.



بعد غسل شعرك بالشامبو ضعي الخليط على شعرك بالكامل ، من فروة الرأس حتى الأطراف.





خلطة الحناء مع زيت جوز الهند



المكونات:



كوب من أوراق الحناء



ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة زيت زيتون



ماء الورد(حسب الطلب)



كيف تصنعين الخلطة؟



اطحني حوالي كوب واحد من أوراق الحناء الطازجة وضعيها في وعاء.



أضيفي ملعقة كبيرة زيت جوز الهند ، مع ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ، ماء الورد واخلطيهم جيداً.



ضعي قناع الحنة على شعر رطب قليلاً. ثم اربطيه وغطيه بقبعة شعر.



اتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بالشامبو.



كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا