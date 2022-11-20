الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 12:07 م

خلطة حناء لتنعيم الشعر من أول استعمال

ههههههههه9


الوكيل الإخباري - تستخدم الحناء عادة في شكل مسحوق ممزوج بالماء. ثم يتم تطبيقه على الشعر الجاف. لتحقيق أفضل النتائج ، ضعي الحنة واتركيها طوال الليل. بدلاً من ذلك ، يمكنك تطبيق الحناء على الشعر في الصباح ثم غسله بعد 4 أو 5 ساعات. إن كنت من محبات خلطات الشعر المصنوعة من الحناء إليك مجموعة من أفضل خلطات الحناء لتنعيم الشعر من أول استخدام.

اضافة اعلان

 


خلطة الحناء لتنعيم الشعر

 

 



 
المكونات 

 

مسحوق الحناء- 2-3 ملاعق كبيرة


عصير برتقال- 4-5 ملاعق كبيرة


كيف تصنعين الخلطة؟

 

في وعاء ، ضعي حوالي 2-3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء و4-5 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال واصنعي عجينة متوسطة القوام.


بعد غسل شعرك بالشامبو ضعي الخليط على شعرك بالكامل ، من فروة الرأس حتى الأطراف.



خلطة الحناء مع زيت جوز الهند

المكونات:

كوب من أوراق الحناء


ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

 

ملعقة صغيرة زيت زيتون


ماء الورد(حسب الطلب)


كيف تصنعين الخلطة؟

اطحني حوالي كوب واحد من أوراق الحناء الطازجة وضعيها في وعاء.


أضيفي ملعقة كبيرة زيت جوز الهند ، مع ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ، ماء الورد واخلطيهم جيداً.


ضعي قناع الحنة على شعر رطب قليلاً. ثم اربطيه وغطيه بقبعة شعر.


اتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بالشامبو.


كرري هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


هيا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غلغا

توحيد لون الجسم بالليزر: كل ما عليكِ معرفته عن هذه التقنيّة

11202220141719373258578 copy

ما الفرق بين أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي؟

عععععععععععععععع

حمض الكوجيك و منافعه على البشرة

للللللللل

6 خلطات من زبدة الشيا لشعر طبيعي كالحرير

ااااااااااااااا

خلطات طبيعية تعطيك أفضل بلسم للشعر المصبوغ

يبقفيفغ

5 نصائح لصاحبات الشعر الخفيف.. لا تربطيه

أخبار متعلقة
يبقفيفغ

5 نصائح لصاحبات الشعر الخفيف.. لا تربطيه

خح9ح

10 أسباب تقف وراء عدم نمو شعرك

فففففففف787

زيت الليمون للبشرة والشعر- مفيد أم مضر؟

ف7عخ0

الفرق بين تقصف الشعر وتشققه نضعه بين يديك

هتخز

أضرار زيت الخروع للشعر ستعرفينها للمرة الأولى

بفعغفع

طريقة استخدام كحل الأثمد لإنبات الشعر