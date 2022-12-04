دليلك عن الشفاه الكورية! صيحة جديدة لرفع زوايا الفم

الوكيل الإخباري - لا يمكن لأحد أن ينكر أن الماركات الكورية خرقت عالم الجمال بقوّة، وأن الملامح الكورية تحوّلت مؤخراً إلى معيار للجمال، وأن الصيحات الكورية باتت هوس الجميع وها هي تطال الشفاه مؤخراً. ففي الآونة الأخيرة انتشرت تقنية رفع زوايا الفم والتي تعرف أيضاً بالتقنية الكورية أو الشفاه الكورية، والتي يمكن أن تغني عن الفيلر في الكثير من الأوقات. ما هي؟ ما فوائدها؟ متى يمكنك اللجوء إليها؟ كيف يتم تحقيقها؟ الإجابة عن كلّ هذه الأسئلة وغيرها تجدينها أدناه.

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ما هي تقنية رفع زوايا الفم؟







كما يدلّ اسم هذه التقنية، فهي تساعد في رفع زوايا الفم وتساعد في علاج الشفاه المنخفضة أو المتدلية. أي، بدل أن يكون توجّه زوايا الفم إلى الأسفل، يصبح إلى الأعلى. تسمّى هذه التقنية بالتقنية الكورية أو الشفاه الكورية كون أغلب النساء الكوريات يمتلكن شفاه مرفوعة عند الزوايا وكأنهنّ يبتسمن في معظم الأوقات. تتمّ هذه التقنية أمّا من خلال الفيلر، الجراحة أو الخيوط ويمكن أن تغنيكِ في الكثير من الأوقات عن فيلر الشفاه لتكبيرها، كونها تساعد على رفع الشفة العلوية تحديداً.

ما هي الطرق المستخدمة لرفع زوايا الفم؟



- رفع زوايا الفم بالفيلر



يتم حقن فيلر الشفايف عند زوايا الفم لرفعها والتخفيف من تجاعيد الفم العابسة. في هذه الحالة يستخدم الطبيب الفيلر بحذر لأن الهدف ليس تكبير الشفايف بصورة مبالغة، بل في إعطاء تعبير يشبه الابتسامة الطبيعية. تدوم النتائج من 6 أشهر إلى سنة كحدّ أقصى.





- رفع زوايا الفم بالجراحة



في هذه الحالة يتم استئصال جزء من الجلد في زوايا الفم ورفع هذه المنطقة إلى الأعلى نسبياً ولا يتعدّى الجرح سم واحد من كل جانب. هذه التقنية تشبه إلى حدّ ما تقنية رفع الشفاه العلوية. تتميز هذه الطريقة بأنها دائمة فلا تعود الزوايا إلى صورتها الطبيعية مرة أخرى.





- رفع زوايا الفم بالخيوط



تستخدم في هذه الطريقة الخيوط التجميلية التي يتم اللجوء إليها في شد الوجه. أي يقوم الطبيب بإدخال خيوط تجميلية في زوايا الفم ثم يقوم بشدّها لرفعها إلى الأعلى. يحقق الشد بالخيوط نتائج جيدة ولكنها غير دائمة بعضها يستمر لمدة عام.



ماذا يمكنكِ أن تستفيدي من تقنية زوايا الفم؟



كما ذكرنا لكِ أعلاه، الهدف الأساسي من هذه التقنية هو رفع زوايا الفم. لكن هذه الخطوة بحد ذاتها تحمل الكثير من المنافع على شكل الشفاه والوجه بشكل عام ويمكن أن تحلّ لكِ الكثير من المشاكل الجمالية التي يمكن أن تزعجكِ.

ما منافع تقنية رفع زوايا الفم؟



إضفاء حجم على الشفايف، خصوصاً الشفة العلوية.



علاج الفم العابس وتزويدكِ بمظهر الشفايف المبتسمة.



التخفيف من التجاعيد حول الفم.



إعطاء مظهر أكثر شباباً للوجه.

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