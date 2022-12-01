دليلك للتخلص من مشكلة مسام البشرة الواسعة سريعاً

الوكيل الإخباري - تُشكل مسام البشرة جزءاً مهماً من جسمنا، فهي تحمي الجلد وتنظفه، وذلك بإنتاج الدهون، كما تُساعد على تنظيم درجة حرارة الجلد عبر إفراز العرق. فضلاً عن ذلك، تحتوي أجسامنا على عدد كبير من المسامات قد تصل إلى 5 ملايين، موزعة على جميع أنحاء الجسم.



وفي هذا السياق، تنقسم المسام لدينا إلى نوعان وهما: مسام العرق " وتكون صغيرة وضيقة، وهي مُخصصة لخروج العرق منها"، والمسام الدهنية " وهي بُصيلات شعر مسؤولة عن إنتاج الزهم، الذي يُساعد على تليين سطح الجسم".



وقد تتعرض المسام للانسداد بسبب زيادة الدهون والأتربة، كذلك تظهر المسام الواسعة في العادة بسبب فرط الدهون أو الزهم، أو لوجود انسداد تحت سطح البشرة، وتحدث غالباً بسبب خلايا الجلد الميتة، ما يؤدي ذلك إلى ظهور البقع والرؤوس السوداء على البشرة.



وبخلاف ما هو مُتداول عادةً بين النساء والفتيات، فإن المسام لا تفتح ولا تغلق، ولكنها تتسع وتضيق، وتفعل ذلك طوال اليوم. ولهذا، فإن الاعتقاد بأن الماء الدافئ والبخار يُساعد على فتح المسام هو اعتقاد غير دقيق. إذ يُمكن أن تؤدي درجات الحرارة الدافئة إلى إسالة الدهون والزهم داخل المسام، ولكنها لن تتسبب في اتساع المسام نفسها.



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من ناحية أخرى، قد يؤدي تعرُضنا إلى أشعة الشمس إلى تلف المسام، وقد يتسبب في فُقدان المسام لمرونتها، ما يؤدي ذلك إلى اتساعها، وهذا لأن الاشعة فوق البنفسجية تضُر البشرة وتمنع إفراز الكولاجين، وهو البروتين الذي يجعل البشرة صحية ومشدودة. لذا من الضروري الالتزام باستخدام عامل قوي للحماية من اشعة الشمس كل يوم، واختيار المُنتجات الخالية من الزيوت وغير سادة للمسام لترطيب البشرة وتوجيه الدهون الطبيعية التي تُنتج من الغدد تحت الجلد إلى طبقات الجلد العميقة بدلاً من بقائها على سطح البشرة الجاف.



من هذا المُنطلق، إليك عزيزتي نصائح ذهبية تُعد بمثابة دليل شامل للتخلص من مشكلة مسام البشرة الواسعة سريعاً، بناءً على توصيات من استشاري أمراض جلدية





نصائح ذهبية للقضاء على المسام الواسعة بالبشرة

حافظي على نظافة بشرتك



لا تتخلي عن استخدام غسول البشرة المُناسب لك مرتين يومياً، ومهما كان نوع بشرتك، وذلك لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، والتخلص من المسام الواسعة بشكل طبيعي، كي تبدو بشرتك أكثر نعومة وصحة مع مرور الوقت.



الحرص على إمداد بشرتك بالرطوبة الكافية



تأكدي أن مفتاحِك للتخلص من المسام الواسعة هو استخدامك مرطباً خفيفاً دون إثقال بشرتك. لذا استشيري الخبراء المُختصين في تحديد نوع المُرطب المُناسب لطبيعة بشرتك، وذلك لتعزيز صحة أنسجتها العميقة، ولتقليص مسام البشرة على الدوام.





الانتظام في تقشير بشرتك

يُعد تقشير البشرة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة المسامات الواسعة. إذ يُساعد على إزالة الدهون الزائدة والأوساخ والجلد الميت الذي قد يُساهم في انسداد المسام. ولكن ينبغي عليك الحذر، فقد يتسبب التقشير المُفرط في ترك بشرتك جافة ومُتهيجة، وقد يؤدي إلى تفاقم مشاكل البشرة الحالية.





تخفيف حجم المسام الواسعة بالماسكات الفعالة







استشيري الخبراء المُختصين في اختيار الماسكات الطبيعية أو الطبية الفعالة لتدليل بشرتك بصفة مستمرة. فهي فعالة لتقليل حجم المسام الواسعة، وإزالة السموم والأوساخ والزيوت والشوائب الأخرى التي قد تُسد المسام من داخل الجلد.





علاج المسام المُتضخمة



لا يُستخدم التونر فقط لتجهيز بشرتك لبقية روتين العناية بالبشرة، بل يُمكنك الاستعانة به لعلاج مشكلة المسام المُتضخمة، لذا احرصي على شراء تونر يحوي التركيبات الصحية الخالية من المواد الكيميائية والغنية بالمعادن، وذلك لتقليل ظهور المسام الواسعة، وإزالة الشوائب المُتبقية بعد التنظيف، ولتحقيق التوازن بين مستويات طبقات البشرة، كي تبدو نضرة ونقية على الدوام.

استخدام مضادات الشيخوخة



لا تستغني عن استخدام الريتينول. فهذا المكون القوي يُمكن أن يُساعدك على علاج مشاكل البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبُكرة، وكذلك علاج المسام الواسعة سريعاً. لذا استشيري الخبراء المٌختصين في استخدام سيروم الريتينول المضاد للشيخوخة من جرعة ميكرو مع السيراميد والببتيد.



وأخيراً، يُمكنك عزيزتي استخدام ماسكات البشرة المُمتصة للدهون مثل " الصلصال أو الطين"، فهي خياراً جيداً لإخراج الزهم من المسام الواسعة وامتصاص أي دهون زائدة. مع مراعاة استخدامها في غير أيام استخدام التقشير، حيث أن الإفراط في استخدام المُنتجات قد يُهيج البشرة ولن يُعالج المسام الواسعة وسيُعرضها لمشاكل آخرى أنتِ في غنى عنها.

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