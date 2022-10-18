دليل العناية بالبشرة: ما الفرق بين التقشير والسكراب؟

الوكيل الإخباري - ما الفرق بين التقشير و السكراب.. الهدف واحد وهو إزالة الجلد الميت وتجديد البشرة. لكنها كعوامل أساسية ترشدك إلى اختيار ما هو مناسب لبشرتك. إذا بدت بشرتك باهتة للغاية وغير نقية ومليئة بالشوائب، فهذا يعني أنّ الوقت قد حان لتحفيز عملية تجدد خلاياها باللجوء إلى التقشير أو السكراب. المهم أن تختاري الأنسب لنوع بشرتك.





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ما هي فوائد التقشير؟





هي كثيرة ومنها: تزويد الأنسجة بالأكسجين، تنشيط الدورة الدموية، وإزالة الجلد السميك. وهو ما سيجعل العلاجات التي قد تخضعين لها لاحقًا أكثر فعالية (مثل استخدام كريم مضاد للسيلوليت). كما أنّ التقشير يمنع التهاب الجريبات الشعرية التي قد تتسبّب بها بعض طرق إزالة الشعر، مما يخفّف من الشعر الذي ينمو تحت الجلد. وأخيرًا، يعدّ التقشير صديق التسمير. نعم! فعلى عكس ما يُعتقد، يساهم التقشير في الحصول على بشرة متجانسة وموحّدة ومشرقة.



أصول التقشير



لمفهوم التقشير أصول قديمة تعود إلى الثقافة الشرقية قبل آلاف السنين. فالتقشير جزء لا يتجزّأ من طقوس الحمّام التقليدي، التي تنقي الجسد. وكلمة "حمّام" تأتي من "الإحماء"، ويعود أصلها إلى الحمامات الرومانية القديمة التي استولى عليها العرب بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. وقد شهدت الطريقة الأصلية، التي تقضي بالانتقال من درجات حرارة معتدلة جدًا إلى شديدة الحرارة انتهاءً بحمامات المياه والتدليك، تغيّرات كبيرة. على سبيل المثال، أضيف إلى هذه الطقوس في بلاد المغرب، السكراب المصنوع من الصابون الأسود، وهو معجون مقشّر ذو خصائص منقّية للبشرة يُستخدم لتدليك الجسم. منذ آلاف السنين وحتى اليوم، تبقى هذه الطقوس محور اهتمام وتقدير.

التقشير الميكانيكي



يعمل التقشير الميكانيكي على إزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة بفضل حبيبات دقيقة ذات خصائص مقشِّرة فعالة. وتضمّ هذه الفئة المقشّرات التي تحتوي على حبيبات دقيقة تستفيد من العمل الميكانيكي للكرات الدقيقة النباتية الأصل. كيف تعمل؟ تزيل الخلايا الميتة والدهون عبر فرك البشرة. لكنها لا تناسب كل أنواع البشرة؛ ومن الأفضل تجنّبها إذا كانت بشرتك حسّاسة وسريعة التفاعل، وإذا كنت تعانين أيضًا من الالتهابات الناجمة عن حبّ الشباب. فعندها، ستعرّضين بشرتك للمزيد من المشاكل والضرر، إذ يسبّب التقشير الميكانيكي بوجود الرؤوس السوداء والقروح والبثور، و زيادة تهيّج المنطقة المصابة، ما يضرّ بالحاجز الدهني الواقي للبشرة. وأخيرًا، من المهمّ عدم تطبيق السكراب أكثر من مرّتين في الأسبوع لتجنّب الالتهابات.



غير أن السكراب مثاليّ للجسم، لا سيما قبل استخدام علاجٍ مضاد للسيلوليت. كما أنّه ممتاز بشكل خاصّ لبشرة الرجال، إذ يمنع ظهور الشوائب والشعيرات تحت الجلد، مما يعزّز نموّ اللحية بشكل صحيّ.









التقشير الصحيح



على عكس التقشير الميكانيكي، يعمل التقشير الكيميائي بالعمق من خلال عمل أحماض مثل الغليكوليك واللاكتيك والساليسيليك والمندليك وغيرها. تسمح هذه الأحماض في كسر الروابط بين الخلايا أو إذابتها بهدف القضاء على الخلايا الميتة وتحرير المسام المسدودة. ويعطي هذا النوع من التقشير نتائج طويلة الأمد من خلال عمله اللطيف والدقيق. وفي الواقع، إنه فعّال جدًا في وجه حبّ الشباب وفرط التصبغ. كما أنّ المقشّرات الكيميائية مناسبة لكافة أنواع البشرة، وخصوصًا الأكثر حساسية منها، وذلك لاحتوائها على مكوّنات مثل أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي أو الأنزيمات. وعلى الرغم من أن هذا العلاج أكثر "نعومة"، من المفضّل عدم الفرط في استهلاكه لمنع تهيّج البشرة.





لكل بشرة مقشّر خاص بها





البشرة الجافة:

تحتاج إلى مقشّر فيزيائي بقاعدة مهدئة، ثمّ كريم بحبيبات. ويُنصح دائمًا بتطبيق كريم مرطّب ومغذٍّ بعد السكراب.



البشرة الدهنية:

الحل الأفضل هو مقشّر كيميائي (مثل الذي يحتوي على حمض الساليسيليك)، خصوصًا لمن تعاني من حبّ الشباب. ففي هذه الحالة، اختاري سكراب ذات خصائص مهدّئة ومضادة للبكتيريا.



البشرة المختلطة:

حتى لهذا النوع من البشرة، من الجيد اللجوء إلى مقشّر كيميائي يحتوي على أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي.



البشرة العادية:

تناسبها المنتجات غير القوية على الجلد لأن البشرة العادية تتمتّع أساسًا بقوام موحّد. اختاري أنواع السكراب اللطيفة المرتكزة على أحماض ألفا هيدروكسي.



البشرة الحساسة:

على التقشير أن يكون لطيفًا ورقيقًا للغاية، لذا اختاري التقشير بالأنزيمات كي لا يتفاقم التهابها.



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