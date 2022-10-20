ديرما رولر العيون تجعل مظهر الجلد تحت العين أفضل ! إليك أبرز فوائدها

الوكيل الإخباري - مع العلم أنني أعتني ببشرتي جداً، وأحافظ على نضارتها من خلال روتين يومي، إلّا أنني لم أعير يوم اهتماماً إلى منطقة حول العيون، رغم من أنها كانت دوماً تبدو متعبة. في إحدى المرّات، وبعد أن سمعتُ كثيراً عن منافع ديرما رولر للعيون أو Eye Roller، قرّرتُ أن أتسوّق واحدة وأستخدمها تزامناً مع تطبيق كريم العيون... فكّرتُ: " لمَ لا؟ لأجرّبها وأحكم بنفسي".



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كيفية استخدام ديرما رولر للعيون







على مدار شهر، 3 مرّات في الأسبوع، كنتُ أستخدم رولر العيون تزامناً مع تطبيق كريم العيون الذي اشتريته، اما تفاصيل استخدامها فهي كالتالي:





أضع رولر العيون في الثلاجة.



أقوم بتنظيف الأداة من خلال غمرها في مطهّر ثم غسلها.



أغسل وجهي جيداً وأنظّف حول عيوني بشكل خاص.



أُطبّق كريم العيون، وأمرّر الأداة أفقياً من خارج العين إلى داخلها لمدّة لا تتعدّى الدقيقتين.



فوائد أداة ديرما رولر للعيون



تحفز الكولاجين في البشرة وتشدها.

تعمل على ملء الخطوط الرفيعة.



تعالج الهالات السوداء تحت العيون.



تساعد في التخلّص من انتفاخ العيون.



تساعد في تغلغل كريمات العيون إلى عمق البشرة، ما يساهم في الإستفادة من المستحضرات لنتيجة أفضل.

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