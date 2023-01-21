السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 02:13 م

رجيم عالي بالفيتامين د لكل امرأة عربية

أفضل-فيتامينات-لمتبعي-كيتو-دايت


الوكيل الاخباري - تنتشر مشكلة نقص الفيتامين د في وطننا العربي بين السيدات رغم تواجد الشمس طيلة أيام السنة ولكن الطقس الحار يمنع المرأة من الخروج خلال النهار للحصول على الفيتامين د حيث أن مصدر هذا الفيتامين الأساسي هو الشمس.

التعرض لمدة 15 دقيقة لأشعة الشمس يومياً هي الطريقة المضمونة للحصول على ما يكفي من فيتامين د والوقاية من هشاشة العظام، إلا أن هذه المهمة مستحيلة أحياناً. لذا لا بد من اللجوء إلى المكملات التي تحتوي على الفيتامين د والتركيز على الأطعمة التي تحتويه كصفار البيض والفطر والحليب المدعم بالفيتامين د وحبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د. وإليك هنا نظام غذائي يشمل أطعمة عالية بالفيتامين د ننصحك باتباعه ثلاث مرات في الأسبوع للوقاية من نقص هذا الفيتامين:

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الفطور:

كوب من الحليب المدعم بالفيتامين د مع كوب من حبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د وكوب من التوتيات

وجبة خفيفة:

حفنة من اللوز

كوب من عصير البرتقال المدعم بالفيتامين د

الغداء:

صحن من السلطة الخضراء مع الفطر وصلصة زيت الزيتون وخل البلسميك

قطعة من السلمون المشوي

حبة من البطاطا المشوية مع الأعشاب

وجبة خفيفة:

حبة من الفواكه

العشاء:

رغيف من خبز الشوفان

حبتان من البيض المسلوق

شرائح من الخيار

 

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