رجيم عالي بالفيتامين د لكل امرأة عربية

الوكيل الاخباري - تنتشر مشكلة نقص الفيتامين د في وطننا العربي بين السيدات رغم تواجد الشمس طيلة أيام السنة ولكن الطقس الحار يمنع المرأة من الخروج خلال النهار للحصول على الفيتامين د حيث أن مصدر هذا الفيتامين الأساسي هو الشمس.



التعرض لمدة 15 دقيقة لأشعة الشمس يومياً هي الطريقة المضمونة للحصول على ما يكفي من فيتامين د والوقاية من هشاشة العظام، إلا أن هذه المهمة مستحيلة أحياناً. لذا لا بد من اللجوء إلى المكملات التي تحتوي على الفيتامين د والتركيز على الأطعمة التي تحتويه كصفار البيض والفطر والحليب المدعم بالفيتامين د وحبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د. وإليك هنا نظام غذائي يشمل أطعمة عالية بالفيتامين د ننصحك باتباعه ثلاث مرات في الأسبوع للوقاية من نقص هذا الفيتامين:



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الفطور:



كوب من الحليب المدعم بالفيتامين د مع كوب من حبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د وكوب من التوتيات



وجبة خفيفة:



حفنة من اللوز



كوب من عصير البرتقال المدعم بالفيتامين د



الغداء:



صحن من السلطة الخضراء مع الفطر وصلصة زيت الزيتون وخل البلسميك



قطعة من السلمون المشوي



حبة من البطاطا المشوية مع الأعشاب



وجبة خفيفة:



حبة من الفواكه



العشاء:



رغيف من خبز الشوفان



حبتان من البيض المسلوق



شرائح من الخيار

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