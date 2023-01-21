رجيم عالي بالفيتامين د لكل امرأة عربية

الوكيل الاخباري - تنتشر مشكلة نقص الفيتامين د في وطننا العربي بين السيدات رغم تواجد الشمس طيلة أيام السنة ولكن الطقس الحار يمنع المرأة من الخروج خلال النهار للحصول على الفيتامين د حيث أن مصدر هذا الفيتامين الأساسي هو الشمس.
التعرض لمدة 15 دقيقة لأشعة الشمس يومياً هي الطريقة المضمونة للحصول على ما يكفي من فيتامين د والوقاية من هشاشة العظام، إلا أن هذه المهمة مستحيلة أحياناً. لذا لا بد من اللجوء إلى المكملات التي تحتوي على الفيتامين د والتركيز على الأطعمة التي تحتويه كصفار البيض والفطر والحليب المدعم بالفيتامين د وحبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د. وإليك هنا نظام غذائي يشمل أطعمة عالية بالفيتامين د ننصحك باتباعه ثلاث مرات في الأسبوع للوقاية من نقص هذا الفيتامين:
الفطور:
كوب من الحليب المدعم بالفيتامين د مع كوب من حبوب الفطور المدعمة بالفيتامين د وكوب من التوتيات
وجبة خفيفة:
حفنة من اللوز
كوب من عصير البرتقال المدعم بالفيتامين د
الغداء:
صحن من السلطة الخضراء مع الفطر وصلصة زيت الزيتون وخل البلسميك
قطعة من السلمون المشوي
حبة من البطاطا المشوية مع الأعشاب
وجبة خفيفة:
حبة من الفواكه
العشاء:
رغيف من خبز الشوفان
حبتان من البيض المسلوق
شرائح من الخيار
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