الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

بايدن: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الأحد، 13-11-2022 02:28 م

زيت الليمون للبشرة والشعر- مفيد أم مضر؟

فففففففف787


الوكيل الإخباري - يعتبر زيت الليمون من المستحضرات الطبيعية الصحية للبشرة والشعر، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية، تقدم لهما العديد من الفوائد التجميلية.

اضافة اعلان

 

 




فوائد زيت الليمون للبشرة


- يلعب زيت الليمون دورًا كبيرًا في الوقاية من بعض الأمراض الجلدية، تحديدًا حب الشباب، ويرجع السبب إلى خصائصه المضادة للميكروبات.


- يساهم زيت الليمون في الحفاظ على شباب البشرة، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة، تقلل تأثير الإجهاد التأكسدي على الجلد، مما يمنع ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه.


- يعد زيت الليمون خيارًا مناسبًا للبشرة الدهنية، لأنه يساعد على تقليل كمية الدهون التي تفرزها المسام.

 

فوائد زيت الليمون للشعر


- يساعد زيت الليمون على تعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط.


- يجعل زيت الليمون الشعر أكثر قوة وحيوية ولمعانًا وأقل عرضة للإصابة بالتقصف.


- يمكن الاعتماد على زيت الليمون في علاج قشرة الشعر والقمل، لأن خصائصه المضادة الميكروبات فعالة في التصدي لمثل هذه الأمراض.


أضرار زيت الليمون على البشرة


قد يسبب زيت الليمون مجموعة من المشكلات للبشرة، عند استخدامه بشكل مفرط، وتشمل:


- تهيج الجلد، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الليمون.


- تهيج العين، إذا تسرب بداخلها عن طريق الخطأ أثناء دهنه على المنطقة المحيطة بها.


- زيادة حروق الشمس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لعهع9

هل الشاي الأخضر يساهم في إطالة الشعر بسرعة؟

ععةه

5 فوائد للحلزون أبرزها ترطيب البشرة

اه90خح

فوائد الخميرة لـ تحسين البشرة .. إليكِ الطريقة

عغغاى

إن كنت تعانين من إسوداد الأصابع والأظافر.. إتبعي هذه الخطوات

اعع8خ

العدس في تطويل الشعر .. تعرفي على فوائده

ننخه8تت

ماسك القهوة لتقشير البشرة والحفاظ على نضارتها

أخبار متعلقة
ف7عخ0

الفرق بين تقصف الشعر وتشققه نضعه بين يديك

-جك

هل ماء الكولاجين مفيد فعلاً للبشرة أم له أضرار

هتخز

أضرار زيت الخروع للشعر ستعرفينها للمرة الأولى

نع9ع

6 معلومات مدهشة قد لا تعرفينها عن الحواجب

غعف8ع

وصفة الالوفيرا وزيت الخروع لنمو شعر الحاجبين والرموش

بفعغفع

طريقة استخدام كحل الأثمد لإنبات الشعر