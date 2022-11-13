زيت الليمون للبشرة والشعر- مفيد أم مضر؟

الوكيل الإخباري - يعتبر زيت الليمون من المستحضرات الطبيعية الصحية للبشرة والشعر، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية، تقدم لهما العديد من الفوائد التجميلية.

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فوائد زيت الليمون للبشرة



- يلعب زيت الليمون دورًا كبيرًا في الوقاية من بعض الأمراض الجلدية، تحديدًا حب الشباب، ويرجع السبب إلى خصائصه المضادة للميكروبات.



- يساهم زيت الليمون في الحفاظ على شباب البشرة، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة، تقلل تأثير الإجهاد التأكسدي على الجلد، مما يمنع ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه.



- يعد زيت الليمون خيارًا مناسبًا للبشرة الدهنية، لأنه يساعد على تقليل كمية الدهون التي تفرزها المسام.

فوائد زيت الليمون للشعر



- يساعد زيت الليمون على تعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط.



- يجعل زيت الليمون الشعر أكثر قوة وحيوية ولمعانًا وأقل عرضة للإصابة بالتقصف.



- يمكن الاعتماد على زيت الليمون في علاج قشرة الشعر والقمل، لأن خصائصه المضادة الميكروبات فعالة في التصدي لمثل هذه الأمراض.



أضرار زيت الليمون على البشرة



قد يسبب زيت الليمون مجموعة من المشكلات للبشرة، عند استخدامه بشكل مفرط، وتشمل:



- تهيج الجلد، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الليمون.



- تهيج العين، إذا تسرب بداخلها عن طريق الخطأ أثناء دهنه على المنطقة المحيطة بها.



- زيادة حروق الشمس.

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