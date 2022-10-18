سكراب القهوة بوصفات سهلة

الوكيل الإخباري - القهوة تعتبر واحدة من أشهر المشروبات العالمية، فالكثيرون لا يخلو يومهم من هذا المشروب المميز بنكهاته المختلفة، ولكن إلى ذلك هناك جانب آخر تلعبه القهوة من الناحية الجمالية لبشرة الصبية.

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فالقهوة تحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات ومعادن تعمل على نضارة الوجه، كما أن طبيعة حبيبات القهوة صغيرة الحجم تجعلها سكرب أو مقشرا طبيعيا ينظف البشرة.







ماسك القهوة مع زبدة الشيا





- 2 ملعقة كبيرة قهوة خام





- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا





- ملعقة صغيرة حليب





اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتك مع الفرك بحركات نصف دائرية لعمل تقشير للوجه.



اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.



اشطفي وجهك بعدها بالماء الدافئ.

كرري الخليط مرة أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة وتنظيف جيد للمسامات، خاصة للبشرة الجافة.

ماسك القهوة مع الشوفان والزبادي







- 2 ملعقة كبيرة قهوة



- ملعقة صغيرة زبادي



- ملعقة صغيرة شوفان



اخلطي القهوة مع الشوفان والزبادي، وضعي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.



أزيلي الخليط مع الفرك قليلا بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا لتنظيف البشرة، وترطيبها أيضا.





ماسك القهوة وجل الصبار





ملعقة كبيرة قهوة و ملعقة كبيرة جل الصبار



اخلطي الصبار والقهوة مع بعضهما حتى يصبحان خليطا متجانسا.

وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة .



كرري الخليط مرة إلى مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة كلما شعرت أنك بحاجة لتنظيف بشرتك.

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