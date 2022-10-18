الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص

مجلس الأمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

الاحتلال يواصل حصاره العسكري على نابلس لليوم الثامن على التوالي

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

قتلى وجرحى بحادث سقوط منطاد سياحي في تركيا

اطلاق برنامج تدريبي مجاني في الأمن السيبراني

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية خارجية في عدد من التخصصات

الثلاثاء، 18-10-2022 12:44 م

سكراب القهوة بوصفات سهلة

غع


الوكيل الإخباري - القهوة تعتبر واحدة من أشهر المشروبات العالمية، فالكثيرون لا يخلو يومهم من هذا المشروب المميز بنكهاته المختلفة، ولكن إلى ذلك هناك جانب آخر تلعبه القهوة من الناحية الجمالية لبشرة الصبية.

اضافة اعلان


فالقهوة تحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات ومعادن تعمل على نضارة الوجه، كما أن طبيعة حبيبات القهوة صغيرة الحجم تجعلها سكرب أو مقشرا طبيعيا ينظف البشرة.

 

 


 

 

 

 

ماسك القهوة مع زبدة الشيا



- 2 ملعقة كبيرة قهوة خام



- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا



- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتك مع الفرك بحركات نصف دائرية لعمل تقشير للوجه.

اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الدافئ.

 

كرري الخليط مرة أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة وتنظيف جيد للمسامات، خاصة للبشرة الجافة.

 

 

 

 

ماسك القهوة مع الشوفان والزبادي



 

- 2 ملعقة كبيرة قهوة

 


- ملعقة صغيرة زبادي

 


- ملعقة صغيرة شوفان

 


اخلطي القهوة مع الشوفان والزبادي، وضعي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة.

 


أزيلي الخليط مع الفرك قليلا بالماء الفاتر.

 

 


كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيا لتنظيف البشرة، وترطيبها أيضا.

 

ماسك القهوة وجل الصبار

 

ملعقة كبيرة قهوة و ملعقة كبيرة جل الصبار

 


اخلطي الصبار والقهوة مع بعضهما حتى يصبحان خليطا متجانسا.

 

 

وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة .

 


كرري الخليط مرة إلى مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة كلما شعرت أنك بحاجة لتنظيف بشرتك.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

سيدتي

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاىنانن

سكراب للشعر بالملح لتعزيز نموه

ق78د

فوائد زيت الخروع للأظافر

للابل

بحسب طبيبة جلدية : هذا ما سيجعلكِ تتخلّصين من البقع الداكنة فعلياً!

غاع

مناكير بني .. الصيحة الأكثر رواجاً في خريف 2022

عهع878

زيت الأفوكادو للوجه قبل النوم

عهحجط

5 خلطات طبيعية من البيض تعالج تساقط الشعر وتزيد كثافته

أخبار متعلقة
للابل

بحسب طبيبة جلدية : هذا ما سيجعلكِ تتخلّصين من البقع الداكنة فعلياً!

لااه78ه

طريقة عمل سيروم فيتامين E للبشرة

بببفغغف

العصير الاخضر ليس مهم فقط للصحة إنما للبشرة أيضاً... إليكِ أبرز فوائده

تحح0

بعد حقن حمض الهيالورونيك، ما النتيجة !

ف5غف

حقن PRP لا تعيد شباب البشرة فقط! هناك استخدامات أخرى قد لا تخطر على بالكِ