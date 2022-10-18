الثلاثاء 18-10-2022
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كريشان يؤكد أهمية إقامة مشروعات تنموية في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص
الفلك الدولي ينشر مواعيد ونسبة كسوف الشمس في مناطق المملكة الثلاثاء المقبل
إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى
التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كابيتال بنك يرعى حفل جمعية الشمس المشرقة الخيري في جبل نيبو
إدارة مكافحة المخدرات تطلق يوماً توعوياً في مدارس اليوبيل بالتعاون مع شركة زين
السوق الأردني يستعد لاستقبال أفضل سيارة كهربائية وأكثرها مبيعا Aion Y من GAC
"طلبات" في الأردن تؤكد مجدداً على التزامها بدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة
كورونا
كورونا
أمريكا .. تطوير سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%
أسوء نسخة جينية .. "XBB " متحور جديد لكورونا عالمياً
الادعاء العام الأوروبي يحقق في عمليات شراء لقاحات كوفيد