سلوكيات خاطئة على العشاء تسبب انتفاخ بطنك صباحاً

الوكيل الاخباري - الانتفاخ شعورٌ مزعج، خاصةً عند الاستيقاظ في الصباح، حيث تتراكم الغازات في المعدة والأمعاء، وهو إحدى أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً، كما أنه في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يكون الانتفاخ مؤلماً ومصحوباً بأعراض أكثر خطورة.

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ويقف العديد من الأسباب وراء حدوثه، بما في ذلك: تناول وجبة كبيرة، خاصةً قبل النوم مباشرة، وابتلاع الهواء مع الأكل بسرعة كبيرة، والإفراط في استهلاك الكحول، وتناول الكثير من الألياف، وأكثر من ذلك.



ومفتاح منع الانتفاخ الصباحي هو معرفة أسبابه، حتى تتمكني من إجراء تغييرات على نظامكِ الغذائي ونمط حياتك، وعلى وجه التحديد، حددي ما إذا كنتِ قد أكلتِ أو فعلتِ أي شيء في وقت العشاء قد يسبب لك الانزعاج من الانتفاخ في المرة القادمة.



وهنا، نرصد لكِ أسوأ الأشياء التي تقومين بها على العشاء، لذا تابعي القراءة.









الأكل بسرعة كبيرة:

عندما تأكلين عشاءكِ بسرعة كبيرة، فإنكِ تأخذين قضماتِ أكبر وينتهي بكِ الأمر بمضغ طعامك بشكل أقل، حيث يُعد المضغ جزءاً مهماً من عملية الهضم، لأنه يقسم الطعام إلى قطع أصغر، ويمزج الطعام مع اللعاب، الذي يحتوي على إنزيمات هضمية تساعد على تكسير النشويات في طعامك، وبتخطي هذه الخطوة، قد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ، وعدم الراحة في صباح اليوم التالي، ولذلك تأكدي من مضغ وابتلاع العشاء بعناية.



زيادة محتوى الألياف:

في كثير من الأحيان، عندما يبدأ الناس في الاهتمام بتغذيتهم، فإنهم يزيدون محتوى الألياف في أطعمتهم، لكن أجسامنا تحتاج إلى وقتٍ للتكيف مع تناول كميات أكبر من الألياف، ويمكن أن تؤدي زيادة هذا المحتوى بسرعة كبيرة إلى الانتفاخ والألم والإمساك، وبدلاً من ذلك جربي زيادة نسبة الألياف في حصة واحدة في كل مرة (يومياً)، وزيادة الماء في الوقت نفسه.



أكل الخضار النيئ فقط:

في حين أن الخضار النيئ مليئ بالفيتامينات والمعادن الصحية، إلا أن البعض قد يجدون صعوبة في هضمه، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ. لكن قد تتمكنين من الحصول على فوائد مماثلة مع عدم ارتياح أقل في الجهاز الهضمي، إذا كنتِ تأكلين خضروات مطبوخة أيضاً.

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