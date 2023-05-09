سيهمّك طبعاً معرفة فوائد زيت المكاديميا للبشرة

الوكيل الاخباري - مرّ وقت طويل لم أتحدث معك عن فوائد أحد المكوّنات الطبيعية التي تُعتبر أساسية لصحة البشرة والشعر! فصحيح أنّنا نهتمّ نحن النساء بأحدث الابتكارات التي تقدّمها العلامات التجارية وتعمل لسنوات طويلة عليها قبل طرحها، غير أنّنا لا زلنا نستمتع بتحضير الخلطات في المنزل ونعرف أهمية تعزيز روتين العناية الجمالية من مختلف الجوانب.



فالمستحضرات ضرورية والخلطات أيضاً! وحتّى بعض النجمات يلجأن إلى المكوّنات الطبيعية للحفاظ على إشراقتهنّ الروتينية أو للتجهيز للسجادة الحمراء أو غير ذلك... وحين نتحدّث عن المكوّنات الطبيعية، نفكّر على الفور بالزيوت الطبيعية نظراً إلى فوائدها الكثيرة. واليوم، لن أحدّثك عن زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، بل عن زيت المكاديميا وعن فوائد زيت المكاديميا للبشرة.



ما هو زيت المكاديميا؟



يُستخرج زيت المكاديميا من أشجار المكاديميا التي تعيش عادةً في أستراليا وجزر هاواي، مع الإشارة إلى أنّ ثمار المكاديميا هي نوع من أنواع المكسّرات. ويغتني هذا الزيت بالبوتاسيوم والأحماض الأمينية، لا سيّما حمض البالميتوليك. وبالتالي، لا يُعتبر مفيداً لصحة الجسم فقط بل أيضاً للبشرة والشعر. ولذلك، يُستعمل في عدد كبير من منتجات التجميل والخلطات المحضّرة للعناية الجمالية. وقبل أن ننتقل إلى التحدّث عن الفوائد الجمالية، نلخّص لك فوائده على الصحة مثل تعزيز صحة القلب وصحة الجهاز العصبي وتقويم العظام....



ما هي فوائد زيت المكاديميا للبشرة؟



الحفاظ على ترطيب البشرة: يحافظ زيت المكاديميا على ترطيب البشرة ويمنعها من الجفاف، إذ يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تحمي خلايا الجلد. حتّى أنّه يُستعمل في علاج التشقّقات في الجلد، سواء في اليدين أو القدمين أو حتّى الشفاه.

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المساعدة في علاج الحكة والأكزيما والحساسية في الجلد

المساعدة في تعزيز شباب البشرة: يحتوي هذا الزيت على مضادات أكسدة وفيتامينات، فيُعتبر بالتالي فعّالاً في مكافحة علامات التقدّم في السنّ لا سيّما التجاعيد، علماً أنّ الأحماض الأمينية تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد.

المساعدة في تنظيم إفراز الدهون: يُعتبر هذا الزيت أساسياً للبشرة الدهنية لأنّه يساعد في تنظيم إفراز الزيوت أو الدهون. وبالتالي، يمكن استعماله لتنظيف البشرة وإزالة المكياج عنها.



تعزيز الحماية من أشعة الشمس: يمكن الاستفادة من زيت المكاديميا لتعزيز حماية البشرة من أشعة الشمس، لا سيّما أنّه يحتوي على حمض السيناميك، وهو أحد أهمّ الأحماض الواقية من الشمس.

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