صيحة الآيشادو البرتقالي ترند شتاء 2023

الوكيل الإخباري - لاقى اللون البرتقالي رواجاً كبيراً على مدار هذه السنة، لكنّه عاد هذا الموسم بالتحديد بتدرجات غامقة بعض الشيء، مستوحاة من لون اليقطين، لتحاكي الأجواء الخريفية والشتوية.





الايشادو البرتقالي ترند في شتاء 2023

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إن أردتِ أن تعتمدي الآيشادو البرتقالي في إطلالاتكِ المقبلة، فاختاريه غامق بعض الشيء. طبعاً، ما من أحد سيمنعكِ من مزج هذا التدرّج مع لون برتقالي أقوى لخلق تباين بين الألوان! هذه الصيحة مناسبة للإطلالات اليومية والمسائية على حدّ سواء، كما أنّها ستمنحكِ لوك "ناريّ" يلفت انتباه الجميع.

















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