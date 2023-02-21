طرق سهلة لتحافظي على وزنك.. يجب تنفيذها قبل الإفطار

الوكيل الاخباري - اتباع روتينٍ يومي من أجل إنقاص الوزن والمحافظة عليه قد لا يكون مهمةً سهلةً للعديد من الأشخاص، ولهذا السبب من المهم الحفاظ على تحديث الأمور من أجل البقاء متحمساً وعلى المسار الصحيح.



وفي هذه السطور سنمنح روتينكِ الصباحي دفعة صغيرة لطيفة من خلال بعض الخطوات التي يمكنكِ القيام بها قبل الإفطار، والتي ستساعدكِ في إنقاص وزنك، لذا تابعي القراءة وأضيفيها إلى نظامك، واستعدي لمشاهدة الميزان وهو يتحرك لصالحك.

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اشربي الكثير من الماء عند الاستيقاظ

يرتبط شرب الكثير من الماء ارتباطاً وثيقاً بتسريع عملية الأيض، مما يساعد في جهودك لفقدان الوزن، لذا فإن بدء يومكِ بكوب من الماء يمكن أن يساعدكِ في مهمة تخفيض وزنك.





مارسي اليقظة

يمكن أن تؤدي إضافة القليل من تمارين اليقظة إلى روتينك الصباحي إلى إحداث فرق كبير، سواءً كنتِ تمارسين رياضة اليوغا، أو تدونين أفكارك وأهدافك اليومية، أو تضيئين بعض الشموع وتتأملين، فإن اليقظة الذهنية تجعلكِ تنجحين في إنقاص الوزن طوال اليوم.



ويأتي ذلك من أنه عندما تكونين أكثر امتناناً وأكثر انسجاماً مع جسدك، ستتابعين عاداتك في الأكل والتمارين الرياضية، وستقل احتمالية الأكل العاطفي.









احصلي على بعض من ضوء الشمس

هل تعلمين أن امتصاص فيتامين «د» يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن؟



احرصي على الخروج بضع دقائق في ضوء الشمس في الصباح، حيث أظهرت العديد من الدراسات وجود صلة بين التعرض للأشعة فوق البنفسجية وفقدان الوزن.



وليس من الضروري أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، فقط خمس دقائق تجول حول المبنى أو فنجان من الشاي على الشرفة سيفي بالغرض.





تحركي

يمكن أن يساعدكِ دمج الحركة في صباحك على إنشاء عادات صحية ستلتزمين بها طوال اليوم، كما أن التمارين الرياضية تعتبر معززاً طبيعياً للمزاج، وغالباً ما تؤدي إلى تكوين العادات الصحية، فعلى سبيل المثال ممارسة الرياضة في الصباح تساعدكِ بالشعور بالشبع طوال اليوم.



وتذكري أن مجرد المشي لمدة 10 دقائق أو الركض يمكن أن يجعل الإندورفين يتدفق وتؤهلكِ للنجاح طوال اليوم.



قفي على الميزان لتتبع وزنك

يعد الوقوف على الميزان عند الاستيقاظ عادة يجب تبنيها، إذ وبهذه الطريقة، يمكنكِ تتبع وزنكِ كل يوم ومعرفة ما إذا كنتِ بحاجة إلى إجراء أي تحسينات، كما يجعلكِ مسؤولةً ومتحفزة لتحقيق أهدافك، حيث يذكرك بالاهتمام باختياراتك وعاداتك في وجبة الإفطار.

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