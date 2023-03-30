الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 01:18 م

طرق عناية ومكياج لإخفاء المسام الواسعة

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الوكيل الاخباري - ربما تعانين، مثل كثيرات، من مشكلة مسام البشرة الواسعة فهي تشكل مستودعاً للأوساخ والبقايا الضارة وآثار التلوث، كما أن اتساعها يزيد من احتمال ظهور البثور والشوائب المزعجة. إلا أنه يمكنك اتباع طرق عناية تمنع ذلك. إليك أهمها:

المسام الواسعة... لماذا؟

تظهر المسام الواسعة عادة لدى أصحاب البشرة الدهنية، وهذا ما يؤدي إلى إفرازها الكثير من الزهم. إلا أنها قد تظهر أيضاً على البشرة الجافة أو العادية إذا لم يتم الاهتمام بها من خلال تنظيفها أو تقشيرها بالطريقة الصحيحة وبشكل كاف أو في حال حدوث اضطراب هرموني أو التعرض المكثف للتلوث أو لأشعة الشمس أو الشعور الدائم بالتوتر .فمع مرور السنوات تترهل البشرة بشكل تدريجي ومتزايد وتتسع المسام أكثر فأكثر.

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روتين العناية بالبشرة ذات المسام الواسعة

إذا كنت تعانين من مشكلة البشرة واسعة المسام، ركّزي على تنظيفها وإعادة التوازن إليها وتنظيم عملية إفرازها للزهم. ولا تنسي أن تقومي بترطيبها لأن البشرة التي تفتقر إلى الرطوبة تقوم بالدفاع عن نفسها من خلال إفراز المزيد من الزهم. وهذا ما يؤدي إلى بروز المسام الواسعة بشكل ظاهر وإلى ظهور الشوائب والعلامات المزعجة.

ولتخلصي هذه المسام من الأوساخ التي تسدها وتسبب ظهور البثور والرؤوس السوداء، احرصي على تقشيرها وتطبيق الأقنعة عليها بشكل منتظم. فهذا يزيل عنها الخلايا الميتة والبقايا الضارة.

أما إذا كان اتساع المسام يترافق مع علامات التعب، فالأفضل أن تلجئي إلى طرق عناية تشدّ البشرة وتهدئها من خلال تزويدها بالكولاجين والإيلاستين، فهما يعملان أيضاً على تضييق مسامها وحمايتها.

المكياج: 3 مراحل

لا يمكنك أن تطبقي المكياج على بشرة واسعة المسام بشكل عشوائي. الأفضل أن تقومي بذلك على 3 مراحل لتمنحيها مظهراً صحياً وأنيقاً.

المرحلة الأولى: ضعي لمسة من أساس مكياج يمنح بشرتك مظهراً ناعماً ويوحد لونها ويخفي شوائبها ويمنع ظهور فراغات المسام بشكل واضح عليها.

المرحلة الثانية: استخدمي كريم أساس بتركيبة تدوم لوقت طويل ومخصصة للبشرة الدهنية أو المختلطة.

المرحلة الثالثة: أضيفي لمسة من بودرة لطيفة على المنطقة T، أي جانبي أنفك وجبينك وصدغيك.

 

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