طرق للتحكم في شهيتك والسيطرة على الجوع.. فما هي؟

الوكيل الاخباري - هناك فرق كبير بين اتباع نظام غذائي قاسٍ، والتحكم في الشهية، دون الإضرار باحتياجات الجسم، من خلال تناول الأكل الصحي.



إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، أو تعيشين ظروفاً صحية معينة، أو تتبنين نظامًا جديدًا للوجبات مثل الصيام المتقطع، فقد تتساءلين عن كيفية تقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم.



البروتين:

إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع، وخفض مستويات هرمون الجوع، وربما تساعدك على تناول كميات طعام أقل في وجبتك التالية.



الألياف:

يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي غني بالألياف الجوع، ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل. كما أنه يعزز الصحة على المدى الطويل.



بالإضافة إلى ذلك، يساعد تناول الألياف على إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة في أمعائك، والتي يُعتقد أنها تعزز الشعور بالامتلاء.



المياه:

يجب ألا تحل مياه الشرب محل وجبتك، احتفظي بكوب من الماء أمامك واشربيه أثناء الوجبات، أو تناولي كوبًا قبل أن تجلسي لتناول الطعام.



كذلك قد يساعدك شرب السوائل المنخفضة السعرات الحرارية، أو تناول كوب من الحساء قبل الوجبة، على تناول سعرات حرارية أقل دون تركك جائعة.





الأطعمة الصلبة:

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الصلبة على تناول كميات أقل من الطعام دون الشعور بالجوع.



وتتطلب الأطعمة الصلبة مزيدًا من المضغ، ما قد يمنح معدتك الوقت الكافي لإبلاغ دماغك بأنك تشعرين بالشبع، بعكس الأطعمة اللينة سريعة الاستهلاك، التي يكون من السهل تناولها بإفراط.



البطء.. والتركيز:

قد يجعلك الأكل ببطء تشعرين بمزيد من الرضا في نهاية الوجبة، ويقلل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولينها.



كما ثبت أن تركيزك في تناول الطعام يقلل الجوع، ويسرع عملية الشعور بالشبع، بعكس انشغالك بفعل أشياء أخرى قد تعطل دماغك عن إدراك أنك قد شبعت.

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